El DOE publica las ayudas de 52 millones para contratar desempleados en los ayuntamientos extremeños

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) recoge desde este lunes el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 17 de marzo por el que se aprueba el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (PCEME) 2026. El plan moviliza 52 millones de euros, un millón más que en la convocatoria anterior, con el objetivo de facilitar la contratación de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos extremeños para la ejecución de servicios de competencia local.

La iniciativa garantiza una financiación mínima de 33.000 euros por municipio, frente a los 32.000 euros del ejercicio anterior, en un contexto marcado por la desaparición de la aportación de las diputaciones provinciales, que suponía unos 12 millones anuales.

Refuerzo para municipios pequeños

El programa introduce además un refuerzo específico para el ámbito rural. Los municipios de hasta 500 habitantes recibirán 5.000 euros adicionales, mientras que aquellos con entre 500 y 1.000 habitantes contarán con un incremento de 2.500 euros.

La cuantía final que recibirá cada entidad local se calculará en función de su población y del número de personas desempleadas, aunque la Junta asegura que, en cualquier caso, los ayuntamientos percibirán al menos la misma cantidad que en 2025.

Requisitos y perfiles prioritarios

Las contrataciones deberán recaer en personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) tanto en el momento del sondeo como en la formalización del contrato.

Además, los aspirantes deberán haber completado un itinerario personalizado de inserción en los 12 meses previos y no haber sido contratados por la misma entidad con cargo al programa de 2025 durante seis meses o más.

El programa prioriza a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como parados de larga duración, mayores de 45 años, menores de 30 y personas con discapacidad.

Cuatro programas sociales aprobados

Este programa se enmarca dentro de los cuatro PCEM que recibieron luz verde en el Consejo de Gobierno. Junto al de empleo, el Ejecutivo aprobó el programa Concilia (9,1 millones), el de Respiro Familiar (1,5 millones) y el de ayudas extraordinarias para contingencias (5,3 millones).