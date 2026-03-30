El conflicto por el Estatuto Marco, sin visos de solución
Extremadura apoya una mediación para poner fin a la huelga de médicos
El próximo paro anunciado para la última semana de abril sigue adelante y ya van 59.293 consultas y 1.618 cirugías suspendidas en el Servicio Extremeño de Salud
G. M.
Ha habido una nueva reunión entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga, pero las posiciones siguen alegadas, no hay avances y el conflicto se enquista. Y eso supone que la nueva semana de huelga de médicos prevista para finales de abril sigue adelante a pesar de los perjuicios ya acumulados en los paros anteriores.
Los 14 días de huelga de los facultativos extremeños en tres meses (en diciembre, del 16 al 20 de febrero y del 16 al 20 de marzo)han dejado a miles de extremeños sin la atención sanitaria que esperaban: 59.293 consultas anuladas y 1.618 intervenciones quirúrgicas suspendidas. «No podemos prolongar esta situación; necesitamos respuestas urgentes y un diálogo real con la profesión médica», ha defendido la consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, quien ha propuesto junto a sus homólogos del resto de comunidades una mediación avalada por parte del ministerio y el Comité de Huelga para resolver el conflicto. De lo contrario, la consejera extremeña ha solicitado la dimisión de la ministra.
"Un conflicto sin precedentes"
«Los profesionales deben ser escuchados y, ante la evidente insuficiencia de la interlocución actual y la ausencia de avances, consideramos urgente una mediación eficaz que permita resolver cuanto antes un conflicto sin precedentes y cuya solución no puede demorarse más», señaló la semana pasada tras el Consejo Interterritorial de Salud.
De momento, el ministerio parece abierto a que sea una organización de pacientes la que medie con el comité de huelga de los médicos para solucionar el conflicto, que por ahora, continúa sin solución.
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