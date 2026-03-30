Mecanismo extraordinario
Extremadura pide autorización al Gobierno para movilizar 419 millones tras las borrascas de febrero y marzo
El Real Decreto-ley 5/2026 permite a Extremadura y Andalucía usar el superávit de 2024 para reparar los daños, pero la Junta debe endeudarse al haber amortizado ya esos fondos
La Junta de Extremadura ha solicitado al Gobierno central autorización para formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por valor de 419,16 millones de euros, una cantidad equivalente al superávit de 2024, con el objetivo de financiar actuaciones urgentes por los daños causados por las borrascas que golpearon la región entre febrero y marzo.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, obliga a las comunidades autónomas a destinar el superávit a la amortización de deuda, pero el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado para responder a los daños provocados por los distintos episodios meteorológicos adversos, abre una vía extraordinaria para Extremadura y Andalucía. Son las dos únicas regiones a las que excepcionalmente, el Gobierno permitirá invertir el superávit de 2024 para reparar los daños ocasionados por los temporales.
Autorización al Gobierno
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha confirmado este lunes que la Junta de Extremadura se acogerá a esta posibilidad. El problema, en el caso extremeño, es que el superávit de 2024 ya había sido consumido contablemente en la amortización anticipada de deuda antes de esa habilitación.
De esta forma, el departamento que dirige Elena Manzano solicita autorización al Estado para endeudarse por el mismo importe (419 millones) y emplear esa capacidad financiera equivalente en la respuesta a los daños extraordinarios registrados en Extremadura.
Respuesta rápida
El planteamiento del Ejecutivo autonómico busca ganar margen presupuestario en un momento de presión sobre infraestructuras, servicios y actuaciones de emergencia en distintos puntos de la región, a la que se suma además el bloqueo político. La Junta defiende que la situación exige una respuesta rápida y con respaldo financiero suficiente.
"El Decreto-ley abre un marco excepcional que permite emplear los superávits de 2024 y 2025 para afrontar estos daños extraordinarios. Por eso solicitamos al Gobierno central la autorización de endeudamiento que nos permita actuar con rapidez y eficacia", ha afirmado Manzano.
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