Contratación pública en Extremadura
Iberdrola suministrará electricidad a la Junta de Extremadura y a sus edificios durante dos años por 19,3 millones
La adjudicación incluye el suministro a dependencias de la Administración autonómica, organismos públicos y centros educativos, con garantías de origen renovable y servicios avanzados de gestión energética
Iberdrola Clientes ha resultado adjudicataria del contrato para el suministro de energía eléctrica de la Junta de Extremadura, de acuerdo con la resolución emitida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La compañía será la encargada de abastecer de electricidad a la Administración autonómica extremeña y a buena parte de su red de edificios y servicios públicos durante los próximos dos años.
El contrato, que tendrá una duración inicial de dos años y podrá prorrogarse durante una anualidad más, incluye el suministro energético a las dependencias de la Junta, sus organismos públicos y las entidades del sector público adheridas. La adjudicación alcanza también a centros educativos de Extremadura, entre ellos institutos, escuelas oficiales y centros de formación especializada repartidos por la comunidad autónoma.
La oferta de Iberdrola fue la mejor valorada dentro del proceso de licitación, según recoge la resolución oficial y asegura la compañía en una nota. El servicio adjudicado contempla una gestión integral del suministro energético, incluyendo la tramitación de los contratos de acceso de terceros a la red y la representación ante la distribuidora en reclamaciones sobre calidad del servicio y lectura de equipos de medida. El importe previsto para las dos anualidades asciende a 19.287.643,02 euros, sin IVA.
Además del suministro eléctrico, el acuerdo incorpora distintos servicios de valor añadido vinculados a la eficiencia y al control del consumo. Entre las prestaciones incluidas figuran herramientas de seguimiento del consumo y la facturación, soporte técnico, compensación de excedentes de autoconsumo y medidas de optimización de potencias y energía reactiva.
Desde la empresa energética subrayan que esta adjudicación refuerza su presencia en la región y su estrategia ligada a la sostenibilidad. Iberdrola asevera que este contrato permitirá garantizar un suministro eléctrico “en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia, reforzando su compromiso con una gestión energética más sostenible, además de consolidar su liderazgo y apuesta por la región”, en la citada nota.
La adjudicación a la Junta se suma a otros contratos recientes logrados por la eléctrica en Extremadura. Iberdrola ya es también la responsable del suministro de energía eléctrica de las dependencias e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Mérida, después de haber obtenido esa adjudicación en 2025.
Modelo sostenible
Uno de los puntos destacados del acuerdo es su enfoque hacia un modelo energético más sostenible, en línea con la normativa vigente. El contrato incorpora el compromiso de que el suministro eléctrico disponga de garantías de origen renovable o de cogeneración de alta eficiencia, dentro del sistema regulado que certifica la procedencia de la electricidad.
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