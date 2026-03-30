Luis Tobajas, médico en Extremadura: "Meningitis: cuidar también es vacunar"

Hay días en la consulta en los que uno sabe, nada más abrirse la puerta, que no va a hablar solo de fiebre o dolor de cabeza. Va a hablar de miedo. Entra una madre con su hijo en brazos, o un padre con la angustia dibujada en la cara, y antes incluso de sentarse ya está en el aire esa pregunta: “Doctor, dígame que no es nada grave”. La mayoría de las veces no lo es. Llevo más de 20 años ejerciendo la medicina y vivimos rodeados de infecciones que pasan, de niños que un día llegan apagados y dos días después vuelven a correr por casa. Pero también sabemos que hay palabras que cambian por completo el peso de una guardia o una consulta. Una de ellas es meningitis.

Estos días esa palabra ha vuelto a entrar con fuerza en muchas casas: la muerte de una niña de 5 años en Huelva por una sepsis meningocócica fulminante, el fallecimiento de una adolescente en Denia por meningitis, la conmoción vivida en nuestra tierra con el caso Don Benito y, además, el brote descrito en Inglaterra. Todo eso ha dejado una estela comprensible de inquietud. En la consulta se nota enseguida: padres que preguntan si sus hijos están protegidos y familias que quieren saber si deben preocuparse. Y ahí lo primero que toca hacer es ordenar. Porque no todo lo que se mete bajo la etiqueta de meningitis es lo mismo.

Síntomas de la meningitis en niños / Freepik

El caso de Huelva fue una sepsis meningocócica fulminante. Ahí hablamos de meningococo, de una bacteria capaz de desencadenar en pocas horas un cuadro devastador en un niño previamente sano. El brote de Inglaterra también tiene un nombre concreto: meningococo B. En Denia se ha confirmado un caso de meningitis y se activaron medidas preventivas para los contactos, pero la información pública no ha precisado con la misma claridad el microorganismo exacto. Y en Extremadura conviene recordar algo importante: el caso de Don Benito fue atribuido a una meningoencefalitis por reactivación de virus tipo 6. Decir esto no es enfriar el dolor. Es hacer algo básico en medicina: llamar a cada cosa por su nombre. Porque solo así podemos explicar bien los riesgos y también las soluciones.

Las incógnitas

Una de las preguntas que más escuchamos estos días en consulta parece sencilla, pero exige matices: “¿Mi hijo está vacunado contra la meningitis?”. La respuesta no cabe en un sí o en un no, porque no existe una sola meningitis ni una sola vacuna. Hay meningitis de distintos tipos y, dentro del meningococo, distintos serogrupos. Por eso conviene aclarar que cuando hablamos de protección frente a la enfermedad meningocócica no hablamos de una única vacuna, sino de varias que se complementan.

En España, el calendario vacunal común incluye la vacuna frente al meningococo B en lactantes, la vacuna frente al meningococo C en la infancia y la vacuna MenACWY en la adolescencia. Y en Extremadura, además, el calendario ha reforzado la protección infantil incorporando MenB y MenACWY desde los primeros meses de vida. Traducido a un lenguaje claro: un niño extremeño con el calendario al día puede estar protegido frente al meningococo B y también frente a los serogrupos A, C, W e Y.

No conviene olvidar otra evidencia: las vacunas han salvado millones de vidas en el mundo y están entre los mayores logros de la salud pública. Gracias a ellas, enfermedades que antes llenaban hospitales y dejaban secuelas hoy son mucho menos frecuentes o están controladas. Porque la enfermedad meningocócica invasiva sigue siendo poco frecuente, sí, pero cuando aparece puede ser brutal. Puede avanzar en cuestión de horas, llevar a una UCI y dejar sordera, daño neurológico, amputaciones o dificultades motoras y de aprendizaje. Puede romper una vida y descolocar una familia para siempre.

Por eso, cuando hablo con padres en la consulta, intento transmitir dos ideas. La primera es tranquilidad. La mayoría de los niños con fiebre no tienen meningitis y nunca la tendrán. La segunda es atención. Porque hay signos que importan y no debemos banalizar: un niño muy decaído, con somnolencia llamativa, vómitos repetidos, rigidez de nuca, manchas en la piel o un empeoramiento rápido necesita valoración urgente.

Y luego está el otro problema, el ruido. El de los mensajes antivacunas que trivializan un asunto enormemente serio. Aquí hay que hablar con claridad. Ningún sistema inmune fuerte convierte en inofensivo un meningococo. Ningún eslogan de redes sociales frena una sepsis fulminante. Ninguna desconfianza genérica hacia la medicina sustituye una vacuna.

Como médico, hay algo en estos casos que me conmueve profundamente: no solo su gravedad, sino la certeza dolorosa de que, en ocasiones, llegamos tarde a enfermedades frente a las que sí teníamos herramientas para actuar a tiempo. Por eso, en medio del miedo, la incertidumbre y la confusión, me aferro a una convicción tan sencilla como poderosa: cuidar también es vacunar.

Luis Tobajas Belvís. Médico de Familia y Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres