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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Casi 60.000 viviendas superan en Extremadura el siglo de antigüedad
Más del 8% del parque residencial de la comunidad se construyó antes de 1920. Supone el 3% del total de inmuebles centenarios existentes en España
La Ronda Sur de Cáceres retrasa su apertura otros tres meses por el tren de borrascas: de los 18 meses de obra previstos a casi el doble
La Consejería de Infraestructuras informa que la parte que va desde el ferial hasta la rotonda de Miajadas abrirá en junio. La otra fase, que está más atrasada, no estará lista hasta el año 2027
Chequeo a la educación extremeña con 20.000 alumnos de Primaria y ESO
Se medirá la adquisición de las competencias en Lengua y Matemáticas a más de 9.000 escolares de 4º de Primaria, con pruebas escritas, y a otros 10.600 estudiantes de 2º de ESO, en formato digital
El sector turístico de Cáceres reclama cambios: "Hay que hacer propuestas, aunque se falle"
Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex, advierte de la falta de estrategia y reclama más innovación, recursos y coordinación con el tejido empresarial
El Cacereño, herido de muerte
El equipo verde pierde otra vez en su casa, en esta ocasión ante el Lugo, en un duelo en el que los gallegos hicieron bueno un tanto psicológico en el final del primer tiempo para rematar la faena en el segundo
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
- Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir
- Procesiones, tapas y primavera para una semana perfecta en Mérida
- La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos