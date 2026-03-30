Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Más del 8% del parque residencial de la comunidad se construyó antes de 1920. Supone el 3% del total de inmuebles centenarios existentes en España

La Consejería de Infraestructuras informa que la parte que va desde el ferial hasta la rotonda de Miajadas abrirá en junio. La otra fase, que está más atrasada, no estará lista hasta el año 2027

Se medirá la adquisición de las competencias en Lengua y Matemáticas a más de 9.000 escolares de 4º de Primaria, con pruebas escritas, y a otros 10.600 estudiantes de 2º de ESO, en formato digital

Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex, advierte de la falta de estrategia y reclama más innovación, recursos y coordinación con el tejido empresarial

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El equipo verde pierde otra vez en su casa, en esta ocasión ante el Lugo, en un duelo en el que los gallegos hicieron bueno un tanto psicológico en el final del primer tiempo para rematar la faena en el segundo