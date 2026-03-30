Bloqueo político
PP y Vox siguen trabajando para cerrar "cuanto antes" un acuerdo de gobierno en Extremadura
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, asegura que populares y Vox siguen negociando para alcanzar un acuerdo de gobierno en Extremadura, aunque sin precisar fechas concretas
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este lunes que PP y Vox siguen trabajando para cerrar "cuanto antes" un acuerdo de gobierno que permita investir a María Guardiola.
"Nosotros en lo que estamos empeñados, y así lo hemos dicho ya muchas veces, es dar estabilidad cuanto antes a los gobiernos, a las comunidades autónomas, y en concreto Extremadura, cuyas elecciones se celebraron a finales del año pasado", ha declarado García en una rueda de prensa en el Senado.
Al ser preguntada si esta semana seguirán los encuentros o los dejan para después de Semana Santa, García ha respondido que están "en ello". "Estamos trabajando y la verdad que lo que esperamos es que cuanto antes se puedan llegar a estos acuerdos, pero pensando sobre todo en la estabilidad de los gobiernos", ha apostillado.
Sin fechas concretas
Preguntada de nuevo si ese pacto en Extremadura puede ser inmediato, García ha advertido de que ya están en Semana Santa. "Y lo que se pueda avanzar durante estos días, lógicamente, será bueno para después de Semana Santa poder llegar a esos acuerdos", ha dicho.
Sin embargo, la portavoz del Grupo Popular no ha precisado fechas. "De momento no le puedo decir cuándo porque eso está todavía encima de la mesa y se está trabajando en ello para dar estabilidad", ha dicho, para añadir que ese pacto es "lo que esperan las personas que han depositado su confianza en el Partido Popular" en las urnas.
Nueva reunión
García se ha pronunciado así después de que este pasado miércoles, el PP y Vox lograran desbloquear el diálogo en una nueva reunión con la participación de las direcciones nacionales en la que avanzaron el contenido programático del futuro gobierno, dejando para más adelante el reparto de cargos.
El consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, ya confirmó entonces que iba a ser "imposible" cerrar el acuerdo antes de Semana Santa a tenor del volumen de cuestiones que aún quedaban por concretar, de forma que no se cumplirán las previsiones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cerrar el pacto antes del 1 de abril, después de que María Guardiola se haya sometido ya a una primera investidura fallida.
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