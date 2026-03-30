Este domingo
Salvatierra de los Barros tuvo su minuto sísmico: 1,9 grados y epicentro muy poco profundo
El Instituto Geográfico Nacional localizó el epicentro del temblor en latitud 38.4984 y longitud -6.6886, un evento que sirve para recordar la actividad sísmica en Extremadura y la necesidad de estar preparados
Los vecinos de Salvatierra de los Barros y sus alrededores iniciaron la Semana Santa con un susto: la tierra tembló este domingo momento antes del mediodía. La leve sacudida se convirtió en la comidilla del día entre los vecinos, quienes no acertaban a discernir si se debía a un terremoto o al estruendo de un camión.
Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se confirma que el movimiento sísmico se registró a las 11.23.28 horas del domingo 29 de marzo. La magnitud se elevó a 1,8, según la escala de Ritcher, con epicentro al noroeste de Salvatierra de los Barros (Badajoz) y a dos kilómetros de profundidad.
Latitud y longitud
Según la información del IGN, el temblor se localizó en latitud 38.4984 y longitud -6.6886, con esa profundidad tan corta que, en el mundo de los terremotos, se considera casi de "ras de suelo".
Y aun así, este tipo de episodios sirven para algo muy útil: recordar que, aunque Extremadura no sea una zona de grandes seísmos, en España hay actividad sísmica y conviene tener claro qué hacer si alguna vez el temblor llega con más potencia. Protección Civil explica, además, que no existe un método capaz de predecir cuándo y dónde ocurrirá un terremoto, así que la clave es la prevención y saber reaccionar.
Qué hacer si tiembla (guía rápida y práctica)
Igualmente, el Instituto Geológico Nacional determina qué hacer en caso de un movimiento sísmico.
- En casa: lo esencial es protegerse y mantener la calma; no salir corriendo, proteger la cabeza y colocarse junto a zonas estructurales resistentes; no usar el ascensor.
- En la calle: busca espacios abiertos y alejarse de puentes, postes eléctricos y zonas donde puedan caer objetos o haya desprendimientos.
- Conduciendo: para en un lugar seguro y, en general, permanece dentro del vehículo.
- Después: revisa si hay daños (cristales rotos, objetos caídos, fisuras). Si hay afectación importante, prepárate para salir del edificio y, si es posible, corta suministros; si se ordena evacuar, escuelas y escaleras, no usar el ascensor.
- Un básico para casa: tener a mano un pequeño set (linterna, radio/pilas, agua, algo de comida no perecedera, botiquín) y los teléfonos de emergencia.
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
- Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
- Tres vías rápidas de Cáceres que reabren el debate sobre la gran palanca pendiente de Extremadura
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir
- Procesiones, tapas y primavera para una semana perfecta en Mérida