Extremadura abre un mirador con vistas 360 grados a tres comunidades

Extremadura inaugurará este miércoles, 1 de abril, la plataforma 'Punto Mira', un nuevo enclave turístico situado en la Sierra del Castillo, del municipio de Puebla de Alcocer, desde el que se podrá contemplar una panorámica de 360 grados sobre las comarcas de La Siberia y La Serena, con alcance visual incluso hacia territorios de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Según informa el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, al acto asistirán el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla Obando, junto a representantes municipales e institucionales.

El mirador se ubicará junto al vértice geodésico Rachado, a 696 metros de altitud, en el punto más elevado del término municipal, una posición estratégica desde la que se podrán observar embalses, sierras y distintos núcleos de población del entorno. Desde este enclave también se realza la silueta del castillo de Puebla de Alcocer, uno de los grandes símbolos patrimoniales de la localidad y referencia histórica de la comarca.

En condiciones de buena visibilidad, el enclave permitirá disfrutar además de la amplitud del embalse de La Serena, considerado el pantano más grande de España, así como de la extensión paisajística de la bella comarca de La Siberia, dos de los grandes atractivos naturales del este extremeño.

Un balcón sobre La Siberia y La Serena

La actuación forma parte del proyecto de adecuación del acceso al Punto Mira, financiado por la Junta de Extremadura a través de fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ejecutado por el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer.

Con esta infraestructura, el municipio busca dar un paso más en la puesta en valor de su patrimonio natural y monumental, al unir en un mismo recorrido el nuevo mirador, el entorno del castillo y las vistas sobre La Serena y La Siberia.

A esa oferta se suma además la cercanía del Cerro Masatrigo, uno de los enclaves más singulares del entorno, convertido en Monumento Natural de Extremadura y conocido por su silueta cónica casi perfecta en medio del embalse de La Serena. El acceso al paraje se realiza por la EX-322, la carretera que une Cabeza del Buey con Puebla de Alcocer y que rodea este cerro, popularmente conocido como una gran "rotonda natural".