La Junta de Extremadura apela a la "confianza" mientras PP y Vox negocian el acuerdo de gobierno

PP y Vox mantienen el pulso negociador en Extremadura tras la reunión "técnica" celebrada el pasado miércoles en Mérida, una cita que sirvió para reactivar el diálogo y avanzar en el programa de gobierno del futuro Ejecutivo de coalición, pero con el acuerdo aún sin fecha cerrada.

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha asegurado este martes que el trabajo no se ha detenido en los últimos tres meses y afirma que los equipos continúan negociando "día a día" para acercar posiciones. "Mantenemos el mismo espíritu que teníamos desde el 22 de diciembre", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano / Juntaex

"Confianza" en el proceso

Manzano ha apelado a la "confianza" en el proceso negociador y ha defendido que todas las medidas que se están abordando tienen como eje "mejorar la vida de la gente". Según ha trasladado, ese enfoque común está permitiendo avanzar hacia consensos, aunque el acuerdo definitivo sigue requiriendo más tiempo.

La portavoz en funciones se ha pronunciado así después de que este pasado miércoles, el PP y Vox lograran desbloquear el diálogo en una nueva reunión con la participación de las direcciones nacionales en la que avanzaron el contenido programático del futuro gobierno, dejando para más adelante el reparto de cargos.

El consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, ya confirmó entonces que iba a ser "imposible" cerrar el acuerdo antes de Semana Santa a tenor del volumen de cuestiones que aún quedaban por concretar, de forma que no se cumplirán las previsiones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cerrar el pacto antes del 1 de abril, después de que María Guardiola se haya sometido ya a una primera investidura fallida.

La negociación, según han trasladado desde ambas partes, se está desarrollando "medida a medida", con el objetivo de fijar compromisos concretos, plazos de ejecución y respaldo presupuestario para cada propuesta. El acuerdo programático, que supera los 70 puntos, continúa así su desarrollo en una fase más técnica.

El PP y Vox avanzan la negociación en Extremadura, pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa / Vox Extremadura

Medidas sobre la mesa

Desde Vox han señalado que el objetivo de este encuentro ha sido avanzar en un pacto basado en medidas que consideran "imprescindibles", entre ellas propuestas sobre seguridad, vivienda, reducción de impuestos y gasto público, así como cambios en políticas sanitarias, educativas y económicas.

También han puesto sobre la mesa cuestiones como la despoblación juvenil, la industria o posicionamientos en materia europea. Entre sus planteamientos figuran medidas como la revisión de políticas vinculadas al Pacto Verde europeo, la derogación de la ley LGTBI o una auditoría del gasto en inmigración. Propuestas cuyo encaje legal y competencial forman parte del debate.

Estabilidad presupuestaria

Por su parte, el PP ha defendido la necesidad de que cualquier acuerdo incluya estabilidad presupuestaria para los próximos cuatro años, uno de los puntos clave de la negociación.

Durante la reunión, además, se han abordado cuestiones concretas como la fiscalidad, con posibles rebajas impositivas, políticas de vivienda, el regadío de Tierra de Barros o el futuro de la central nuclear de Almaraz, en un trabajo que ya aborda proyecciones económicas a varios ejercicios.