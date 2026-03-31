La Junta moviliza 2,5 millones para impulsar 110 empleos entre comercio y economía social en Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado este martes dos nuevas líneas de ayudas dotadas con 2,5 millones de euros para fomentar y consolidar el empleo en la comunidad autónoma. La previsión del Ejecutivo pasa por favorecer la creación y mantenimiento de 110 puestos de trabajo vinculados al comercio local y a la economía social.

La portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano, ha explicado tras la reunión celebrada en Mérida que una de las convocatorias destinará 1,4 millones de euros a la contratación de 25 gerentes de dinamización comercial por parte de ayuntamientos y mancomunidades, mientras que la otra reservará 1,1 millones para impulsar la creación y consolidación de 85 empleos en cooperativas y sociedades laborales.

Según ha señalado Manzano, con la primera de estas medidas "la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con el comercio local como eje vertebrador de la economía urbana y rural". Sobre la segunda línea, ha indicado que se ha planteado "con el objetivo de reforzar el papel de la Economía Social como motor de cohesión y desarrollo rural".

En conjunto, la Junta ha previsto llegar a unas 185 entidades beneficiarias, que podrán recibir hasta 27.000 euros por cada contratación indefinida, 2.500 euros por mantener esos puestos durante 12 meses más una vez superados los 24 iniciales y, además, una tarifa cero en la Seguridad Social para autónomos societarios.

Ayudas para contratar gerentes de dinamización comercial

La primera de las convocatorias autorizadas por el Consejo de Gobierno ha estado dirigida a los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de Extremadura que cumplan los requisitos establecidos. Su finalidad ha sido sufragar durante tres años los costes salariales de una persona gerente encargada de dinamizar el comercio minorista.

La dotación exacta de esta línea ha ascendido a 1.406.250 euros para el periodo 2026-2029. La convocatoria ha incluido dos modalidades.

La Línea 1 se ha destinado a ayuntamientos de localidades con capacidad para ejercer una atracción comercial y turística sobre una población de más de 5.000 habitantes.

La Línea 2 se ha reservado para las mancomunidades de municipios que cumplan dos condiciones: que ninguno de los municipios integrantes reúna por sí solo los requisitos para acceder a la ayuda y que sus estatutos incluyan competencias de ordenación y gestión del comercio interior, en concreto en materias relacionadas con mercados, abastos, ferias, lonjas, mataderos y comercio ambulante.

La Junta ha defendido que el pequeño comercio minorista, las asociaciones que representan sus intereses y los ayuntamientos deben asumir que la animación comercial resulta clave para competir con otros formatos. En ese sentido, ha destacado que permite crear nuevos estímulos en el cliente, atraer su atención, reforzar su fidelidad, mejorar la imagen del comercio, elevar la experiencia de compra y, en definitiva, aumentar los resultados de venta y la rentabilidad.

1,1 millones para crear y consolidar empleo en cooperativas

La segunda convocatoria aprobada por el Ejecutivo extremeño ha autorizado las subvenciones para el fomento y consolidación del empleo en la economía social durante el periodo 2026-2027, con una cuantía de 1.100.000 euros.

Estas ayudas se han enmarcado en las políticas activas de empleo y han tenido como principal objetivo facilitar el acceso al mercado laboral de personas en situación de desempleo mediante la creación de empleo estable en el ámbito de la economía social.

La convocatoria se ha articulado a través de cuatro programas. El Programa I ha tenido como finalidad la creación de empleo estable mediante la incorporación de socios de trabajo o socios trabajadores. El Programa II ha incentivado la contratación indefinida de personal técnico o con funciones de carácter gerencial o directivo en sociedades cooperativas, sociedades laborales y sus entidades asociativas.

El Programa III ha establecido la llamada Tarifa Cero para autónomos societarios de cooperativas y sociedades laborales. Se trata de ayudas para sufragar el coste de las cuotas de la Seguridad Social de los socios trabajadores o de trabajo encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Por último, el Programa IV ha regulado las ayudas destinadas a fomentar la consolidación del empleo. Esta línea se ha dirigido a entidades beneficiarias de los programas I y II y ha tenido como fin mantener a los socios trabajadores o de trabajo, así como a los trabajadores indefinidos contratados, durante un periodo de 12 meses adicional al mantenimiento obligatorio ordinario de 24 meses.

Dos líneas para reforzar empleo local y desarrollo rural

Con la suma de ambas convocatorias, la Junta ha concentrado 2,5 millones de euros en una doble estrategia: apoyar el comercio de proximidad en municipios y mancomunidades y reforzar el peso de la economía social como herramienta de empleo y cohesión territorial.