Consejo de Gobierno
Luz verde al decreto que levanta las restricciones urbanísticas a los municipios afectados por 39 Zepas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura modifica los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves debido a errores cartográficos, afectando al complejo Marina Isla Valdecañas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado este martes luz verde definitiva al decreto que modifica los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por "errores cartográficos", entre ellas la que afecta al complejo Marina Isla Valdecañas. En el mismo texto, el Ejecutivo autonómico propone la modificación de otros 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que se remitirán al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para su derivación posterior a la Comisión Europea.
Según ha explicado la portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, estas modificaciones se sustentan en la necesidad de disponer de una mejor protección tanto de los tipos de hábitats como de las especies de aves de interés comunitario por las que esas áreas fueron designadas como zonas de especial protección. "Se ha buscado excluir las zonas protegidas colindantes con los cascos urbanos de los pueblos para permitir su desarrollo y expansión, siempre atendiendo a que esta modificación no perjudique a los valores ambientales", ha asegurado.
Las Zepas afectadas
El decreto cambia los límites de las siguientes Zepas:
- Monfragüe y dehesas del entorno
- Embalse de Orellana y Sierra de Pela
- Sierra de San Pedro
- Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes
- Sierra Grande de Hornachos
- Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos
- Embalse de Valdecañas
- Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava
- Sierras de Peñalsordo y Capilla
- Hurdes
- La Serena y Sierras Periféricas
- Río Tajo Internacional y Riberos
- Llanos de Alcántara y Brozas
- Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera
- Arrozales de Palazuelo y Guadalperales
- Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta
- Magasca Río y Pinares del Tiétar
- Canchos de Ramiro y Ladronera
- Dehesas de Jerez
- Puerto Peña-Los Golondrinos
- Sierra de Las Villuercas
- Valle del Guadarranque
A estas hay que sumar otras 19 declaradas dentro de los núcleos urbanos para la conservación de las colonias de cernícalo primilla:
- Almendralejo
- Saucedilla
- Trujillo
- Fuente de Cantos
- Guareña
- Llerena
- Zafra
- Ciudad Monumental de Cáceres
- Garrovillas
- San Vicente de Alcántara
- Brozas
- Alburquerque
- Jaraíz de La Vera
- Ribera del Fresno
- Belvís de Monroy
- Jerez de los Caballeros
- El Cachón de Plasencia
Lugares de Importancia Comunitaria
El decreto contempla también proponer a la Comisión Europea la modificación de los límites de 13 LIC, de modo que se pueda disponer de una mejor representación y protección de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario. La actualización afectaría a:
- Embalse de Orellana y Sierra de Pela
- Sierra de San Pedro
- Sierra Grande de Hornachos
- Llanos de Alcántara y Brozas
- Dehesas de Jerez
- Puerto Peña-Los Golondrinos
- La Serena
- Cedillo y Río Tajo Internacional
- Las Hurdes
- Granadilla
- Sierra de Gredos y Valle del Jerte
- Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque
- Monfragüe
Freno al desarrollo
La Junta de Extremadura alega que la normativa actual supone un freno al desarrollo de los pueblos. "No pueden construir infraestructuras básicas como un parque o una residencia de ancianos, ni tampoco ampliar polígonos industriales o cementerios", explicó Manzano tras la aprobación inicial del decreto el pasado noviembre. El caso más paradigmático es el de Garlitos: el municipio cacereño no puede abrir la residencia de ancianos que terminó de construir en 2022 por su nivel de protección mientras los mayores se marchan a los centros de otros pueblos.
Con la modificación planteada, la Junta "ajusta las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos, siempre sin perjudicar los valores ambientales". El "principal problema" radica en que algunas zonas urbanas de estos municipios no se habían delimitado con rigor y se incluyeron al completo en la Red Natura 2000 "sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen ese alto nivel de protección".
Tras la realización de varios estudios sobre las Zepas se han detectado estos errores y posibles mejoras para solucionar esta problemática. Así, resultaba necesario aprobar un nuevo decreto para corregir los errores cartográficos en la delimitación de los núcleos urbanos, obteniendo"una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario y de sus hábitats".
Según indica el Ejecutivo, los límites que se pretende actualizar no han sufrido transformaciones provocadas por las actividades humanas con respecto a su situación previa a la declaración. "La corrección de errores científicos iniciales demostrables son admitidos por la Comisión Europea como uno de los motivos para proponer la exclusión de superficie", recuerda.
Rechazo de los ecologistas
Tanto la organización agraria UPA-UCE como todos los colectivos ecologistas ya mostraron su rechazo este decreto durante la fase de consultas en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Camaex). En el En el caso de UPA, la negativa obedece a que la Administración "no ha dado ni un solo paso para reducir las trabas" que se establecían en estos espacios protegidos para la actividad agraria, si bien reconocía que se daban pasos en favor de los ayuntamientos.
Los colectivos Adenex y Ecologistas en Acción son contrarios al planteamiento de la Junta de modificar, de forma global, todas las zonas ZEPA y hablan además de "maniobras" para evitar el derribo del complejo turístico Marina Isla Valdecañas, actualmente pendiente de ejecución judicial.
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