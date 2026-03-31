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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La Campaña de Renta 2025 trae novedades fiscales con ahorros de hasta 2.000 euros en Extremadura
Este año se activan deducciones para incentivar el mercado de alquiler, luchar contra la despoblación, reforzar el tejido cultural y atraer residentes, con un impacto de 5 millones
Un tren circular con Madrid y La Mancha permitiría conectar todas las estaciones intermedias de Extremadura
La propuesta de Amigos del Ferrocarril y MSU-Norte de Extremadura busca apoyos para impulsar dos servicios circulares para los que solo sería necesario un cambiador de ancho de vía en Brazatortas
El puente de San Francisco de Cáceres: un punto estratégico que impulsó el desarrollo industrial
El puente de San Francisco, con orígenes en el siglo XVI, fue clave para conectar la ciudad cacereña y testigo del desarrollo industrial, albergando hasta 30 industrias en su entorno
Cinco años esperando una cirugía en Cáceres: "Vivo con dolor constante"
Daniel López Vivas, abogado de la paciente, reclama al SES por el retraso en la intervención quirúrgica, que ha provocado sufrimiento físico y psíquico, además de una clara pérdida de oportunidad para evitar complicaciones
Hallan seis enterramientos del cementerio islámico en las obras de la avenida de Huelva en Badajoz
Los cadáveres estaban inhumados de cúbito lateral y mirando a la meca
- Tres vías rápidas de Cáceres que reabren el debate sobre la gran palanca pendiente de Extremadura
- Lidia, hondureña que triunfa en Cáceres con su bar La Chimenea: 'El barrio nos ha acogido de maravilla
- El Bosque de To: un sendero de mitología extremeña en la provincia de Cáceres que nace de 'un sueño
- La Ronda Sur de Cáceres retrasa su apertura otros tres meses por el tren de borrascas: de los 18 meses de obra previstos a casi el doble
- Mujeres en la Semana Santa de Plasencia: igualdad, representación y un relevo generacional en marcha
- Absuelven al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho por el caso de la filtración del examen de la oposición
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- El alcalde de Losar de la Vera, ante el incendio forestal que ya ha arrasado 400 hectáreas: 'Es una zona de muy difícil acceso