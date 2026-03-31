Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo

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Este año se activan deducciones para incentivar el mercado de alquiler, luchar contra la despoblación, reforzar el tejido cultural y atraer residentes, con un impacto de 5 millones

La propuesta de Amigos del Ferrocarril y MSU-Norte de Extremadura busca apoyos para impulsar dos servicios circulares para los que solo sería necesario un cambiador de ancho de vía en Brazatortas

El puente de San Francisco, con orígenes en el siglo XVI, fue clave para conectar la ciudad cacereña y testigo del desarrollo industrial, albergando hasta 30 industrias en su entorno

Daniel López Vivas, abogado de la paciente, reclama al SES por el retraso en la intervención quirúrgica, que ha provocado sufrimiento físico y psíquico, además de una clara pérdida de oportunidad para evitar complicaciones

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