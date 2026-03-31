Soraya Vega propone "democratizar" las primarias del PSOE de Extremadura para hacerlas "más libres y garantistas"

Avanza la campaña interna del PSOE de Extremadura ante las primarias del 11 de abril, en un proceso con una marcada lectura territorial que ya ha empezado a dibujar dos proyectos enfrentados. La primera fase de la carrera por la secretaría general ha reactivado un equilibrio siempre sensible dentro del partido, atravesado desde hace años por tensiones orgánicas entre las provincias de Cáceres y Badajoz.

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial del PSOE de Cáceres, ha logrado ampliar su base de apoyos en la provincia pacense tras integrar en su candidatura al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y a Blanca Martín, con influencia en la agrupación de Mérida. Frente a esa estrategia de integración, Soraya Vega ha tratado de construir un perfil propio, con un discurso apoyado en la militancia, la apertura interna del partido y una reivindicación expresa del feminismo.

Renovación profunda

En un desayuno informativo celebrado este martes, Vega ha desgranado las tres líneas maestras de su proyecto: "presencia, comunidad e ideas", con las que ha planteado una revisión del funcionamiento interno del PSOE en un intento de reconexión tanto con las bases como con la sociedad extremeña tras los últimos retrocesos electorales.

Vega ha rechazado la etiqueta de candidata del "aparato" y ha criticado que se le atribuyan "tutelas" o ciertos "prejuicios" a su candidatura. "El hecho de ser una mujer joven ya es algo disruptivo en sí", ha subrayado tras poner en valor su trayectoria en los movimientos juvenil y feminista, su experiencia en la política municipal y parlamentaria y sus 19 años de militancia.

Soraya Vega en un desayuno informativo con los alcaldes de Calamonte, Lola Enrique, y Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez. / EFE

Primarias "más libres y garantistas"

Durante su intervención, Vega también ha abogado por avanzar en la "democratización" del proceso de primarias para hacerlo "más libre y garantista". En ese punto, ha cuestionado que se pueda aspirar a la secretaría general del partido y al mismo tiempo beneficiarse de responsabilidades institucionales.

En referencia velada a Sánchez Cotrina, ha defendido que debería ser "incompatible optar, por ejemplo, a la secretaría general del partido y aprovecharse de los recursos de las instituciones para poder hacerlo". También se ha mostrado en contra de desempeñar responsabilidades en el PSOE y "beneficiarse de las instituciones como representante del Partido Socialista".

Volver al territorio

Vega ha situado como prioridad recuperar la presencia efectiva en las agrupaciones locales, apostando por un partido "menos burocrático" y más cercano a sus bases. "Lo que la gente necesita es calor, acompañamiento", ha defendido, en alusión a un momento que ha calificado como "complejo" para la organización.

En esta línea, ha planteado que cargos públicos y orgánicos intensifiquen su contacto con el territorio a través de lo que ha denominado una "interparlamentaria en la carretera", con visitas periódicas a las agrupaciones más allá de los periodos electorales o procesos internos.

La candidata ha vinculado esta estrategia a una idea de rendición de cuentas, con responsables institucionales que no solo recorran la región, sino que recojan propuestas y den explicaciones sobre su gestión.

Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina registran el máximo de avales para concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura. / Candidatura de Soraya Vega

Casas del pueblo abiertas y vida interna

El segundo pilar de su proyecto pasa por reforzar la "comunidad" dentro del partido, con una apuesta por reactivar las casas del pueblo como espacios vivos, no solo para la militancia, sino también abiertos a la sociedad.

Vega ha defendido recuperar actividades informales y de convivencia como vía para fortalecer los vínculos internos, en lo que ha definido como "socialismo afectivo", así como reactivar la relación con organizaciones vinculadas históricamente al PSOE, como UGT, UPA o Juventudes Socialistas, además de movimientos sociales.

Este planteamiento se acompaña de una revisión de la estructura orgánica. La candidata ha apostado por una ejecutiva regional "más funcional" y de menor tamaño, frente a modelos más amplios que, a su juicio, dificultan la eficacia del trabajo interno.

El tercer eje de su propuesta se centra en reforzar el debate político e ideológico dentro del partido. Vega ha planteado la necesidad de convocar una conferencia política tras el proceso interno para definir el proyecto del PSOE extremeño ante retos como la transición ecológica, el impacto tecnológico o la igualdad.