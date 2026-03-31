Un tren circular con Madrid y La Mancha permitiría conectar todas las estaciones intermedias de Extremadura

Aprovechar la renovación de las vías en la línea Ciudad Real-Badajoz y la nueva plataforma de alta velocidad (Badajoz-Talayuela) para ofrecer más servicios y una mayor conectividad de los extremeños. Es el objetivo de la propuesta ya lanzada por la nueva alianza ferroviaria formada por la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril y la Alianza MSU-Norte de Extremadura, de la que ahora se conocen nuevos detalles.

Se trata, de la creación de un tren circular entre Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura que supondría más servicios para los extremeños uniendo todas las estaciones intermedias de la región y también una conectividad diaria con los principales polos ferroviarios de viajeros y turistas.

Según la propuesta detallada, como complemento a los servicios existentes se plantea la puesta en servicio de dos trenes circulares con inicio y final en Madrid. Uno de ellos saldría de la capital española pasando por Ciudad Real, Puertollano, Cabeza del Buey/Almorchón, Castuera, Campanario, Villanueva de la Serena, Don Benito, Guareña, Mérida, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Talavera de la Reina y volvería a Madrid. Y el otro tren circular haría el mismo recorrido en sentido contrario. Todo a bordo de trenes híbridos de la Serie 730 (Alvia).

Mapa del servicio circular propuesto y la conexión con otras estaciones. / CEDIDA

Mérida, epicentro

Este nuevo servicio se alimentaría además de otros ya existentes que confluirían en Mérida, donde se produciría un intercambio de viajeros importante, pero también en Zafra. A la capital extremeña habrían llegado previamente al circular otros dos trenes: el Badajoz-Montijo-Sevilla y el Sevilla-Zafra-Badajoz. Y además, con anterioridad a la llegada a Zafra de este último servicio lo habrían hecho otros dos trenes: uno procedente de Huelva-Fregenal de la Sierra y otro de Jerez de los Caballeros, cuya línea habría que abrir al tráfico de viajeros, lo cual permitiría aumentar el flujo de viajeros y ganar servicios.

De momento, tal y como explica el presidente de Amigos del Ferrocarril, Ángel Caballero, se encuentran recabando apoyos de distintos organismos y colectivos para elevar la propuesta formalmente al Ministerio de Transporte. Su mayor baza, además de la mejora de los servicios que de per se supondría, es que no sería necesaria un gran desembolso para llevar a cabo esta propuesta, sino más bien serviría para sacar mayor partida a las grandes inversiones realizadas, como es la renovación integral de la vía en el tramo comprendido entre las estaciones de Guadalmez-Los Pedroches y Brazatortas-Veradas, en la línea de Ciudad Real-Badajoz. Con esta actuación quedarían totalmente acondicionados los 221 kilómetros que separan la estación de Brazatortas de la de Mérida.

Por tanto, para poner en marcha esos trenes circulares solo sería necesario instalar un cambiador de ancho de vía («prometido en 1992», recuerda Caballero) en Brazatortas-Vereda, con lo cual se podrían volver a establecer trenes directos desde Badajoz a Madrid o Barcelona por Ciudad Real a través de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Asimismo, la renovación integral de la línea Ciudad Real-Badajoz también «permitiría también volver a poner en circulación el célebre tren García Lorca que unía Badajoz y Barcelona y regresaba a través de la Comunidad Valenciana sin transbordos», explica Caballero.

El presidente de Amigos del Ferrocarril insiste en que la propuesta de tener trenes circulares sería complementaria a los servicios ya existentes en la actualidad. Y añade, además, que se podría alcanzar el culmen con la recuperación de conexiones arrebatadas en los últimos tiempos como Cabeza del Buey/Almorchón con Córdoba y prolongación hasta Málaga, Plasencia-Astorga (Ruta de laPlata) que permitiría en Salamanca con Valladolid o Portugal, en Zamora con Galicia y en Astorga con el norte español, además de otros servicios entre los que también Valencia de Alcántara-Entroncamento-Lisboa/Oporto.