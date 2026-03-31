Las ventas del comercio minorista suben un 2,2% en Extremadura en febrero y el empleo crece un 1,6%

Extremadura cerró febrero con un avance interanual del 2,2% en las ventas del comercio minorista y una subida del 1,6% en el empleo del sector, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambas cifras se sitúan por encima de la media española. La comunidad también mejoró la media del país en el balance acumulado del arranque de año. Entre enero y febrero, las ventas del sector aumentaron un 4% en Extremadura, frente al 2,9% registrado en el conjunto nacional.

El comportamiento del empleo ha sido incluso más favorable. La ocupación en el sector subió un 1,6% interanual en la región, más del doble que la media española, que fue del 0,7%. Solo Asturias, con un 2,9%, y Murcia, con un 1,7%, superaron el avance extremeño.

El empleo aguanta mejor que en el conjunto del país

En la comparación mensual, de febrero sobre enero, el empleo en el comercio minorista bajó un 0,4% en Extremadura. Pese al descenso, la caída fue más moderada que la observada en el conjunto del país, donde retrocedió un 0,8%.

Con este dato, el acumulado de los dos primeros meses del año deja un crecimiento del 1,1% del empleo en el sector minorista extremeño, también por encima de la media nacional, fijada en el 0,8%.

Para una comunidad donde el pequeño comercio sigue teniendo un peso relevante en la actividad urbana y en muchas cabeceras comarcales, la evolución del sector es uno de los termómetros más visibles del consumo.

Un mapa autonómico con saldo mayoritariamente positivo

En febrero, las ventas del comercio minorista aumentaron en 15 comunidades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Aragón, con un 4,2%, y en el País Vasco, con un 3,4%.

En el lado contrario, Baleares y Navarra fueron las únicas comunidades con caídas interanuales de la facturación, del 1,6% y del 0,6%, respectivamente.

En cuanto al empleo, Asturias encabezó los avances con un 2,9%, seguida de Murcia, con un 1,7%. Tras ellas se situó Extremadura, con un 1,6%, por delante de Navarra y Castilla-La Mancha, ambas con un 1,5%.

El contexto nacional: las ventas siguen al alza, pero pierden fuerza

En el conjunto de España, las ventas del comercio al por menor crecieron un 2% interanual en febrero. Se trata, no obstante, de una tasa 1,7 puntos inferior a la de enero y de la subida más moderada desde febrero de 2025. Aun así, la facturación del sector encadena ya 20 meses consecutivos de incrementos.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la facturación aumentó un 2,2% respecto al mismo mes del año anterior. En este caso, la tasa fue 1,6 puntos inferior a la del mes precedente, aunque la serie corregida suma ya 39 meses consecutivos en positivo.

En términos mensuales, febrero cerró con una leve caída del 0,1% de las ventas en España, una señal de menor impulso tras el arranque de año.

También el empleo mantuvo un tono positivo a escala nacional, con un aumento interanual del 0,7% en febrero. Con ello, la ocupación en el comercio minorista encadena 54 meses consecutivos de tasas positivas.