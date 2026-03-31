La violencia machista golpea con más fuerza en Extremadura: nueve víctimas cada día

La violencia de género dejó en Extremadura 3.115 víctimas en 2025. Fueron 158 más que un año antes. Fueron también la confirmación de que la comunidad, pese a mantenerse entre las autonomías con menor tasa del país, no logró frenar una tendencia que volvió a ir al alza. El incremento extremeño, del 5,2%, superó con mucha claridad el registrado en el conjunto nacional, que se quedó en el 0,7%. Dicho de otro modo: el repunte en la región creció más de siete veces por encima de la media española.

Traducido al día a día, el balance dejó una media de entre 8 y 9 víctimas diarias en Extremadura y de 9,2 denuncias cada jornada. Los datos, publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), situaron además a Extremadura con una tasa de 58,5 víctimas por cada 10.000 mujeres, por debajo de la media nacional, fijada en 74. Ese dato colocó a la región como la sexta comunidad autónoma con menor tasa del país. Pero en Extremadura, la violencia creció más deprisa que en el conjunto de España.

Más muertes que nunca

De hecho, 2025 fue el año más negro de la violencia de género en Extremadura desde que existen registros, con tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas: Ilham, en Don Benito; María, en Aldeanueva del Camino; y Verónica, en La Codosera. Desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse estos crímenes, la región suma 16 víctimas mortales.

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La última de las asesinadas fue Verónica, de 46 años, que murió en octubre atropellada por el coche que conducía su pareja en La Codosera, un crimen que causó una fuerte conmoción en el municipio. Antes, en agosto, fue hallada muerta Ilham, de 34 años, en una nave de Don Benito; su pareja fue detenida y confesó el crimen, y la tutela de sus cuatro hijos pasó a la Junta de Extremadura. En mayo, María, de 38 años, fue asesinada en Aldeanueva del Camino por quien había sido su pareja desde la juventud, un caso que golpeó con fuerza a esta pequeña localidad cacereña.

Esta relación de víctimas podría sumar una más si finalmente se considera violencia machista la muerte de una mujer en el incendio ocurrido en diciembre del año pasado en una vivienda de Navalmoral de la Mata. Aunque se investiga como violencia de género, no está confirmado.

Más víctimas y más denuncias

El dato más elocuente del informe emitido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está en la evolución anual. Extremadura pasó de 2.957 víctimas en 2024 a 3.115 en 2025, mientras las denuncias alcanzaron las 3.357. La comunidad sumó así 242 denuncias más que víctimas contabilizadas, una diferencia que retrató la dimensión judicial del problema y la complejidad de procedimientos que no siempre se ajustan a una sola víctima y una sola denuncia.

En términos comparados, Extremadura concentró alrededor del 1,68% de todas las víctimas de violencia de género del país y cerca del 1,64% de las denuncias registradas en España. A escala nacional, los órganos judiciales contabilizaron 185.188 víctimas y 204.342 denuncias durante 2025.

El informe mantuvo además una constante de fondo: la mayor parte de las denuncias salieron de las propias mujeres. En España, el 71,61% fueron presentadas directamente por la víctima, mientras que las procedentes del entorno familiar apenas supusieron el 1,96%. En términos absolutos, las mujeres interpusieron 146.338 denuncias y sus familias 4.006.

En ese contexto, Esther Rojo, presidenta del Observatorio, lanza un mensaje directo al entorno más cercano. "No debe cargarse toda la responsabilidad de denunciar sobre la propia mujer, pues en muchos casos la víctima tiene dependencia emocional o económica del agresor, que además en la mayoría de los casos es el padre de sus hijas e hijos", señala.

Por comunidades

Extremadura se mantuvo entre las comunidades con menor incidencia proporcional de violencia machista. Sus 58,5 víctimas por cada 10.000 mujeres la situaron por debajo del promedio nacional y también lejos de autonomías como Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunidad Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9) o Madrid (78,9).

Solo presentaron tasas más bajas Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8) y Asturias (58). Extremadura apareció justo después, con un dato muy similar, y por delante de País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Cataluña (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).

Pero ese lugar en la tabla no puede llamar a engaños. La región no figuró entre las más castigadas en términos de tasa, pero sí reflejó un empeoramiento más nítido que el nacional. Mientras España aumentó un 0,7% en número de víctimas, Extremadura lo hizo un 5,2%. La comunidad, en otras palabras, no estuvo entre las que peor tasa presentaban, pero sí entre las que peor evolucionaron en el último año.

El contexto nacional

En el conjunto del país, 2025 se cerró con 185.188 mujeres víctimas de violencia de género, frente a las 183.908 de 2024. Fueron 1.280 más. Las denuncias también crecieron hasta las 204.342, un 2,64% más que el año anterior. Llevado a escala diaria, el sistema judicial español registró una media de 507 víctimas al día y unas 560 denuncias cada jornada. De las mujeres contabilizadas, 114.137 fueron españolas y 71.051 extranjeras.

Otro de los datos que preocupó al Observatorio fue el aumento de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar. En 2025 lo hicieron 20.977 mujeres, un 12,6% más que en 2024. Eso equivalió a 11 de cada 100 víctimas. Entre las extranjeras, la proporción alcanzó el 13,19%, mientras que entre las españolas se situó en el 10,17%.

El aumento de denuncias convivió así con un sistema en el que todavía miles de mujeres no sostuvieron su declaración hasta el final del proceso, muchas veces por dependencia económica, emocional o por miedo.

Menos órdenes de protección

El informe incorpora además un dato relevante en materia de protección judicial. A nivel nacional, las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia ascendieron a 32.840 en 2025, un 1,22% menos que en 2024.

Del total, 27.030 correspondieron a los juzgados de violencia sobre la mujer, que concedieron el 67,2% de las solicitudes recibidas, mientras que 5.810 salieron de los juzgados de guardia, que acordaron el 75% de las reclamadas. En el 43,1% de los casos, la relación de pareja se mantuvo en el momento de solicitar la orden de protección.

El 61,4% de las mujeres que solicitaron esa protección, un total de 24.683, fueron españolas, y el 0,9% del total fueron menores de edad.

Junto a ello, los órganos judiciales acordaron 59.158 medidas penales de protección. Las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación, con 22.951, y la orden de alejamiento, con 22.845. A estas se sumaron 19.127 medidas cautelares civiles, entre ellas la prestación de alimentos (5.939), la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583).

Más del 82% de las sentencias fueron condenatorias

La respuesta judicial volvió a dejar un porcentaje muy alto de condenas. Durante 2025 se dictaron en España 60.942 sentencias por asuntos relacionados con violencia de género y el 82,36% de ellas fueron condenatorias. En términos absolutos, se registraron 50.190 condenas frente a 10.752 absoluciones.

El mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, donde alcanzó el 92,93%, seguidos de las audiencias provinciales, con un 79,96%, y de los juzgados de lo penal, con un 72,02%.

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron además 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530, el 48%, fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados, el 31% correspondió a injurias y el 43% a vejaciones injustas. Estos órganos judiciales ingresaron durante el año 269.031 asuntos penales, y el 69,7% de los delitos instruidos fueron por lesiones y malos tratos.

El número de personas enjuiciadas en estos órganos ascendió a 30.099. De ellas, el 99,4% fueron varones, y entre estos el 92,9% resultó condenado. En el caso de las mujeres enjuiciadas, el porcentaje de condena alcanzó el 93,9%, con 180 condenadas.

Menores y nuevas violencias

El informe sumó otro dato inquietante: los juzgados de menores enjuiciaron en 2025 a 417 menores de edad por delitos de violencia sobre la mujer. De ellos, 340 fueron españoles y 77 de otras nacionalidades. En 383 casos, el 91,85%, se impusieron medidas.

El balance del CGPJ incorporó además los primeros datos sobre violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja en las nuevas Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia. Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos recibieron 3.272 denuncias y registraron 3.306 mujeres víctimas en toda España.

En ese periodo se instruyeron 3.729 delitos, de los que 2.796 correspondieron a delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja. Les siguieron el acoso con connotación sexual (468), la trata con fines de explotación sexual (436), la mutilación genital (26) y el matrimonio forzado (3).