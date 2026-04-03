Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones de la JuntaPlan director del busPasos de peatonesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Incendios forestales

Declarado un incendio forestal en Piornal mientras queda estabilizado el de Losar de la Vera

Un total de cinco helicópteros, dos aviones y tres unidades de bomberos forestales terrestres se han movilizado para combatir el fuego declarado este viernes en Piornal

Imagen de la columna de humo del fuego de Piornal

Imagen de la columna de humo del fuego de Piornal / Juntaex

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Un nuevo incendio forestal ha sido declarado este viernes en el término municipal cacereño de Piornal, según la información difundida por la Junta de Extremadura a través del Plan Infoex. El fuego permanece activo y ha sido clasificado en nivel 0, por lo que no existe riesgo para la población ni para bienes no forestales.

Imagen de la columna de humo del fuego de Piornal

Columna de humo del fuego de Piornal / Juntaex

En las labores de extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En concreto, se han movilizado tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del medio natural, un técnico de extinción, cinco helicópteros, dos aviones y una máquina pesada.

Según la información oficial, el incendio afecta a una zona de matorral.

Losar de la Vera

Este nuevo fuego se produce en una jornada en la que también se ha actualizado la situación del incendio declarado en Losar de la Vera, que ha quedado estabilizado, igualmente en nivel 0 y sin riesgo para la población ni para bienes no forestales.

Noticias relacionadas

En este caso, permanecen sobre el terreno un agente del medio natural y un técnico de extinción del Plan Infoex, de acuerdo con la última comunicación de la Junta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
  2. Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
  3. Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
  4. El Ayuntamiento de Plasencia sanciona con 17.052 euros a la empresa de la obra de la Granja de San Miguel por retrasos
  5. El pistacho extremeño no da abasto: la producción se exporta al 100% y la demanda exterior supera la oferta
  6. La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
  7. Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
  8. Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia

Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar

Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar

Almendralejo cierra una Semana Santa de fervor y mucha pasión

Educación abre el proceso de escolarización para más de 6.800 niños de tres años: requisitos para entrar en el colegio elegido

Educación abre el proceso de escolarización para más de 6.800 niños de tres años: requisitos para entrar en el colegio elegido

Extremadura autoriza cuatro plantas fotovoltaicas en Cáceres con más de 82 millones de inversión

Extremadura autoriza cuatro plantas fotovoltaicas en Cáceres con más de 82 millones de inversión

Las organizaciones agrarias alertan de "inseguridad jurídica" en las ayudas del Gobierno por las borrascas

Las organizaciones agrarias alertan de "inseguridad jurídica" en las ayudas del Gobierno por las borrascas

Renfe activa desde este martes un plan alternativo por carretera entre Sevilla y Zafra por las obras en la línea Mérida-Los Rosales

Renfe activa desde este martes un plan alternativo por carretera entre Sevilla y Zafra por las obras en la línea Mérida-Los Rosales

Luis Pastor, memoria de la emigración en Extremadura: "Cerrar el círculo de mi vida es volver a Las Villuercas"

Luis Pastor, memoria de la emigración en Extremadura: "Cerrar el círculo de mi vida es volver a Las Villuercas"

Hagiofobia o miedo a los santos

Hagiofobia o miedo a los santos
Tracking Pixel Contents