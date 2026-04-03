Incendios forestales
Declarado un incendio forestal en Piornal mientras queda estabilizado el de Losar de la Vera
Un total de cinco helicópteros, dos aviones y tres unidades de bomberos forestales terrestres se han movilizado para combatir el fuego declarado este viernes en Piornal
Un nuevo incendio forestal ha sido declarado este viernes en el término municipal cacereño de Piornal, según la información difundida por la Junta de Extremadura a través del Plan Infoex. El fuego permanece activo y ha sido clasificado en nivel 0, por lo que no existe riesgo para la población ni para bienes no forestales.
En las labores de extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En concreto, se han movilizado tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del medio natural, un técnico de extinción, cinco helicópteros, dos aviones y una máquina pesada.
Según la información oficial, el incendio afecta a una zona de matorral.
Losar de la Vera
Este nuevo fuego se produce en una jornada en la que también se ha actualizado la situación del incendio declarado en Losar de la Vera, que ha quedado estabilizado, igualmente en nivel 0 y sin riesgo para la población ni para bienes no forestales.
En este caso, permanecen sobre el terreno un agente del medio natural y un técnico de extinción del Plan Infoex, de acuerdo con la última comunicación de la Junta.
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