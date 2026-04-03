Reservas hídricas
Los embalses extremeños entran en la primavera con un 45% más de agua que la media de la década
En términos de capacidad, están a más del 86%, 27 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos diez años
Los embalses extremeños entran en la primavera con un 45,6% más de agua que la media de la década. Los 12.471 hectómetros cúbicos (hm³) que contienen estas infraestructuras (con datos al inicio de esta semana) representan un 86,3% de su capacidad, frente a los 8.566 hm³ que se han promediado de media a las mismas alturas del año durante la última década (59,3%). También se mejora notablemente el dato de 2025, cuando, con 11.297 hm³ en su interior, marcaban el 78,2% del aforo.
Por cuencas
Por cuencas, la reserva hídrica de los embalses de la del Guadiana se encuentran al 86,7% de su capacidad, ya que almacenan 8.267 hectómetros cúbicos de los 9.538 totales, mientras que los del Tajo están al 80,8%, al recoger 8.935 hectómetros de los 11.056 posibles.
En el conjunto de España se encuentran al 83,3% de su capacidad máxima, con 46.689 hectómetros cúbicos de agua en sus embalses, 15 hectómetros cúbicos más que la pasada semana, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Durante los últimos días, las precipitaciones han sido escasas en toda España, excepto en Canarias. No obstante, la influencia de varias borrascas en los últimos meses sobre la península, con copiosas lluvias, ha permitido seguir elevando el nivel del agua almacenada en los embalses, con incrementos significativos en la del Segura, que ha pasado de poco más del 20% al actual de 54,7%, así como la cuenca de Guadalete-Barbate (90,7%), Guadiana (86,7%) o Guadalquivir (85,9%).
Las cuencas internas de Cataluña, que el año pasado alcanzaron una situación crítica, se encuentran actualmente al 90,0% de su capacidad. Las internas del País Vasco son las únicas que se encuentran al 100%, seguidas de Cantábrico Oriental (93,2%); Guadalete-Barbate (90,9%), Internas de Cataluña (90,7%) y Tinto, Odiel y Piedras (90,4%).
5.832 hectómetros cúbicos más
Solo tres cuencas se encuentran por debajo del 80% de su capacidad, como son la cuenca Mediterránea Andaluza (76,3%), Júcar (67,6%) y Segura (54,7%). Las cuencas acumulan actualmente 5.832 hectómetros cúbicos más que hace un año (40.857 hm³) y 13.019 hectómetros más que la media de la reserva total embalsada de los últimos diez años (33.670 hm³).
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