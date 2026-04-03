El incendio de Losar de la Vera queda estabilizado tras varios días de evolución compleja

El incendio forestal declarado el pasado domingo en el término municipal de Losar de la Vera ha quedado estabilizado, según la última actualización facilitada por la Junta de Extremadura. Esta situación implica que el fuego ya no sigue ganando terreno, aunque los trabajos sobre la zona continúan hasta lograr que pueda darse por controlado.

El balance provisional sitúa la superficie calcinada en más de 880 hectáreas, en su mayor parte matorral de alta montaña. La complejidad del terreno y las condiciones meteorológicas han dificultado durante días las labores de extinción en una zona especialmente abrupta.

Se trata, además, del primer gran incendio forestal registrado en España en lo que va de 2026, al superar ampliamente el umbral de las 500 hectáreas que marca este tipo de siniestros. Pese a su dimensión, el fuego no ha derivado en una situación de emergencia para la población, ya que no ha llegado a afectar a viviendas ni a otros bienes ajenos al monte.

Preocupación en la comarca

Desde la Junta se ha insistido en restar dramatismo al episodio desde el punto de vista de protección civil, al entender que las llamas han afectado sobre todo a una superficie de vegetación de regeneración rápida. No obstante, el incendio ha generado preocupación en la comarca y también reacciones críticas.

En este sentido, Ecologistas en Acción ha reclamado que se depuren responsabilidades por lo ocurrido en Losar de la Vera, al considerar que se trata de un incendio de gran magnitud en un momento todavía muy temprano del año. El colectivo ha puesto el foco en la necesidad de extremar la prevención para evitar que episodios de este tipo vuelvan a repetirse.

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Aunque la evolución del incendio permite afrontar la situación con algo más de optimismo, el operativo mantiene la vigilancia sobre el perímetro afectado para evitar reactivaciones mientras no se dé por controlado de forma definitiva.