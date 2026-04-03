La Junta abona 31,5 millones a 6.000 ganaderos extremeños de ayudas al ovino y caprino

La Junta de Extremadura ha abonado esta semana más de 31,5 millones de euros en ayudas destinadas al sector ovino y caprino, unos pagos de los que se beneficiarán cerca de 6.000 ganaderos de la comunidad. La medida ha sido tramitada a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

La mayor parte de esta cuantía, en concreto 30.129.300,07 euros, corresponde a la ayuda para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne. Este pago ha llegado a 5.439 perceptores, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa. A esta cantidad se suman otros 1.277.212,17 euros dirigidos a 407 profesionales beneficiarios de la ayuda para la producción sostenible de leche de oveja y cabra.

Además, la Junta ha abonado 191.950,05 euros a 79 ganaderos acogidos a la ayuda para explotaciones extensivas y semiextensivas de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que realizan pastoreo en superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas. Con estos pagos, el Ejecutivo regional subraya que mantiene su compromiso con el abono de ayudas a sectores agrarios y ganaderos que considera estratégicos para la economía extremeña.

Ayudas para ganaderos

En esta línea, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado casi 20 millones de euros en ayudas agroambientales a cerca de 5.000 agricultores y ganaderos extremeños. El pago, avanzado ayer por la Junta de Extremadura, beneficia a profesionales del campo acogidos a distintas líneas de apoyo vinculadas a prácticas agrarias y ganaderas con mayor componente ambiental. Aunque el desembolso se conoce ahora, no se trata de una convocatoria nueva.

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Estas ayudas forman parte de compromisos plurianuales asumidos en 2023 dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y corresponden a la campaña 2025, es decir, al tercer año de compromiso. La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 31 de enero de 2025 ya contemplaba, junto a otras medidas de la solicitud única, el pago de esa tercera anualidad para determinadas intervenciones agroambientales.