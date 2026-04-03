La lluvia recorta la campaña de aceite en Extremadura, aunque menos que en el resto del país

La campaña de producción de aceite de oliva está arrojando unas cifras menores a las esperadas inicialmente. Las primeras estimaciones que el Ministerio de Agricultura publicó a comienzos de octubre pasado para la temporada 2025/2026 apuntaban a unos valores que en el conjunto del país iban a moverse en unos niveles muy similares a los obtenidos en la anterior, que fue la de recuperación tras varias muy malas cosechas. En principio, los cálculos estimaban 1.371.938 toneladas molturadas en las almazaras españolas, un 3% inferior a la 2025/2024. De ellas, 80.500 correspondían a Extremadura, que es la tercera comunidad productora después de Andalucía y Castilla-La Mancha. El dato extremeño era, a diferencia del estatal, de crecimiento interanual, aunque muy moderado: un 3% superior al obtenido en la campaña anterior.

Sin embargo, el tren de borrascas de los dos primeros meses del año complicó la recogida del fruto. La lluvia retrasó las labores, y también tiró al suelo parte de la aceituna que quedaba por recolectar. Según las estimaciones que la organización agraria Asaja efectuó a finales de febrero, antes de la sucesión de temporales quedaba por recoger hasta un 40% del fruto en las principales zonas olivareras de Andalucía, mientras que los trabajos estaban más avanzados en otros territorios como Extremadura y Castilla-La Mancha.

Proceso de molienda y batido en una almazara. / Gustavo Valiente / Europa Press

Además de las lluvias, las fuertes rachas de viento arrastraron la aceituna en terrenos con pendiente y esta quedó enterrada, mermando la calidad el producto. Tras el paso de las borrascas, Asaja situó en unas 100.000 toneladas la cosecha perdida a causa de las circunstancias climatológicas.

Datos hasta febrero

Con datos a cierre de febrero, el ministerio computaba 1.193.767 toneladas de aceite de oliva producidas en España. A estas mismas alturas de 2025, la campaña estaba prácticamente finiquitada en los molinos de aceite. Pasado ese umbral, apenas se incorporaron 15.000 toneladas a las estadísticas, distribuidas entre los meses de marzo, abril y, muy residualmente, mayo. No obstante, precisamente por el retraso que ocasionaron las borrascas, esta vez aún restaba al arrancar marzo más aceituna por recoger que en los cursos anteriores. Sobre todo en Jaén, la provincia española que concentra mayor superficie de olivos, por lo que en esta ocasión el aporte que seguirá transformándose estos meses será previsiblemente mayor.

En el caso de Extremadura, las cifras al acabar el segundo mes del año hacen prever también un retroceso sobre los pronósticos realizados en otoño, si bien esta caída será de menor entidad, con 78.059 toneladas elaboradas en las almazaras a 28 de febrero. El diferencial negativo se concentra en la provincia de Badajoz (67.139 toneladas frente a las 71.500 que se auguraban en octubre).

En cambio, en la de Cáceres, aunque se mueve en unos niveles muy inferiores en volumen, el dato de aceite producido ha cubierto de sobra con las expectativas (10.920 toneladas por las 9.000 que se esperaban). En los olivares pacenses la sucesión de temporales castigó cuando aún quedaba por retirar una proporción más cuantiosa de aceituna.

Exportaciones

Por otro lado, el año pasado el valor de las exportaciones extremeñas de aceite de oliva disminuyó cerca de un 27% en comparación a 2024. Pero si bien los envíos retrocedieron significativamente medidos en euros (pasaron de rozar los 232 millones de euros a quedar algo por debajo de los 170 millones), aumentaron en volumen. Y bastante. Así, computados en peso, las ventas de ‘oro líquido’ extremeño fuera de las fronteras españolas avanzaron un 22%, hasta las 38.484,7 toneladas, alrededor de la mitad de todo lo que se ha producido en promedio en cada una de las últimas campañas. La razón que explica esta divergencia es la bajada del precio del aceite de oliva, que en las temporadas anteriores se había disparado por la importante caída de la producción que motivó la sequía, fundamentalmente en Andalucía.

Las exportaciones marcaron en volumen su máximo de la serie el año pasado, pero en valor cayeron un 27% por el menor precio del aceite

De hecho, el volumen exportado extremeño es el máximo de la serie de comercio exterior para este producto. Supone prácticamente el doble de la media de los diez años anteriores, que se queda por debajo de las 19.800 toneladas.

Un 85% del aceite de oliva expedido era virgen extra, el más selecto. Geográficamente los envíos estuvieron muy concentrados, con más del 60% hacia un solo mercado, el Italiano (108,2 millones). Por detrás, ya muy lejos, aparecen casi a la par tres destinos: China, Japón y Portugal, todos en el entorno de los 10,5 millones de euros. En quinta posición queda ya México, con 7,5 millones. Para encontrar a Estados Unidos, hay que bajar hasta el puesto 17. En el año que entraron en vigor los aranceles de la Administración Trump, apenas se comercializaron cuatrocientos mil euros, que fue el valor de 86,8 toneladas. El año anterior a la puesta en marcha de estas barreras comerciales habían sido 670,7 toneladas las que habían ido a parar al mercado norteamericano, mayor consumidor de aceite del mundo fuera del continente europeo.