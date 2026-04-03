Un Viernes Santo casi veraniego para echarse a la calle en Extremadura: hasta 27 grados

Extremadura vivirá este Viernes Santo una jornada plenamente primaveral, con ambiente suave desde primeras horas y máximas impropias de estas fechas en algunos puntos de la región. La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dibuja un día muy favorable para seguir las procesiones en la calle, con cielos poco nubosos o despejados, viento flojo de componente norte y un ascenso de las temperaturas diurnas que se dejará notar especialmente en la provincia pacense.

El caso más llamativo será el de Badajoz capital, donde los termómetros alcanzarán los 27 grados, en una jornada de sol y calor amable que invita a llenar plazas y recorridos procesionales. En Cáceres, el mercurio también subirá hasta unos 24 grados, mientras las mínimas se mantendrán estables o en ligero descenso, con 9 grados en Badajoz y 8 en Cáceres a primera hora.

Con este panorama, la Semana Santa extremeña encara uno de sus días grandes con tiempo estable y temperaturas muy agradables para el público y para las hermandades, en un Viernes Santo que tendrá aroma de buen día de primavera más que de final de invierno.

Badajoz

En Badajoz, la jornada comenzará por la mañana con el Vía Crucis Viviente de la Hermandad de Jesús Obrero y Nuestra Señora del Dulce Nombre de María, previsto a las 11.30 horas en la Plaza Alta. Este año, además, la cita tendrá un carácter especial: con motivo de su 30 aniversario y tras la reciente declaración de la Semana Santa pacense como Fiesta de Interés Turístico Internacional, la representación se traslada de forma extraordinaria al Casco Antiguo, entre la Plaza Alta y la Alcazaba, en busca de un escenario más amplio, más simbólico y con mayor proyección patrimonial y turística.

Ya por la tarde, el protagonismo será para dos de las cofradías más señaladas del Viernes Santo pacense. Saldrán la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Yacente (Santo Entierro), Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol, con sede en San Agustín, y también la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación Ecce-homo y Nuestra Señora de la Soledad, desde la Ermita de la Soledad, con la patrona de la ciudad vestida de luto.

Procesiones en Cáceres

En Cáceres, el Viernes Santo dejará tres grandes citas procesionales repartidas entre la mañana y la tarde. La primera en ponerse en marcha será la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuela y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, que partirá a las 11.00 horas desde el Palacio Torre de Sande. La procesión recorrerá buena parte del casco histórico y realizará estaciones de penitencia en Santa Clara y en la iglesia de San Juan, antes de concluir con la ceremonia de la Expiración de Cristo en la plaza de San Mateo.

Poco después, a las 11.45 horas, será el turno de la Cofradía Penitencial del Vía Crucis y del Santísimo Cristo del Calvario, Los Estudiantes, que saldrá del Conventual de Santo Domingo. La hermandad, una de las más numerosas de la ciudad, volverá a sacar a la calle una imagen de gran valor, vinculada a la escuela de Gregorio Fernández y datada en el siglo XVI, en un recorrido que atravesará enclaves centrales como Pintores, San Juan, Gran Vía o la Plaza Mayor.

La jornada cacereña se completará ya por la tarde con la procesión del Santo Entierro, otra de las salidas más esperadas del día y una de las más solemnes del calendario penitencial de la ciudad.

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Así, entre el recogimiento propio del Viernes Santo y una meteorología casi perfecta, Extremadura afronta hoy una jornada de procesiones marcada por el sol, la estabilidad y unas temperaturas que en Badajoz rozarán registros casi veraniegos.