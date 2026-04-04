Extremadura reduce su deuda en 345 millones, pero sigue entre las regiones con mayor ratio sobre el PIB

Extremadura ha logrado reducir su deuda en 345 millones de euros en 2025, al pasar de 5.552 millones al cierre de 2024 a 5.207 millones un año después, según los últimos datos publicados por el Banco de España. La comunidad ha terminado así el ejercicio con un endeudamiento equivalente al 18,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone 2,4 puntos menos que un año antes.

El dato sitúa a Extremadura entre las comunidades con una ratio de deuda más elevada en relación con su economía, aunque al mismo tiempo refleja una mejora en el peso del endeudamiento sobre el PIB regional. La reducción ha llegado en un contexto en el que el conjunto de las comunidades autónomas ha seguido aumentando su deuda en términos absolutos, aunque la ha rebajado en proporción a la riqueza nacional.

Previsiones optimistas

Los datos del Banco de España confirman las previsiones con las que trabajaba la Junta de Extremadura, que destaca que "por primera vez en 20 años" está logrando reducir las cifras de endeudamiento público de la región. El objetivo era cerrar el ejercicio 2025 en el umbral del 18% del PIB, un dato que alcanzó el 21% en 2024 y que en los años de la pandemia llegó a superar el 25%.

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

La principal lectura de los últimos datos para Extremadura está en la caída tanto del volumen nominal de deuda como de su peso relativo. Los 5.207 millones con los que ha cerrado 2025 han supuesto 345 millones menos que los 5.552 millones contabilizados al término de 2024.

A esa bajada en términos absolutos se ha sumado el descenso de la ratio sobre PIB, que ha pasado del 20,9% al 18,5%. Es decir, la deuda extremeña ha pesado menos sobre el conjunto de la economía regional que un año antes.

Ese 18,5% ha colocado, no obstante, a Extremadura entre las autonomías con mayor nivel de endeudamiento en relación con su PIB, en una clasificación encabezada de nuevo por la Comunidad Valenciana, con un 40,7%, seguida de Murcia, con un 31,2%, Castilla-La Mancha, con un 28,3%, y Cataluña, con un 28,2%.

Extremadura, por debajo de la media en volumen pero no en ratio

Aunque el volumen de deuda extremeño ha quedado muy lejos del de las comunidades con mayor tamaño económico, su peso relativo ha seguido siendo relevante. En términos nominales, las deudas más elevadas se han concentrado en Cataluña, con 90.082 millones de euros; Comunidad Valenciana, con 63.934 millones; Andalucía, con 40.721 millones; y Madrid, con 37.825 millones.

Extremadura ha estado muy por debajo de esas cifras en volumen, pero su ratio sobre PIB ha seguido por encima de la media autonómica. El conjunto de las comunidades ha cerrado 2025 con una deuda de 341.642 millones de euros, 5.698 millones más que un año antes, equivalente al 20,2% del PIB, nueve décimas menos que al cierre de 2024.

Las comunidades menos endeudadas en relación con su economía al final de 2025 han sido Navarra, con un 9,4% de su PIB, y Canarias, con un 10,8%.

Una mejoría en el cierre del ejercicio

El dato del Banco de España ha permitido subrayar una mejoría de Extremadura al cierre de 2025, al combinar una reducción del endeudamiento en millones con una caída más intensa de su peso sobre el PIB. La comunidad ha rebajado en un año 345 millones de deuda y 2,4 puntos de ratio, una evolución que la distingue dentro de un ejercicio en el que la deuda autonómica total ha seguido creciendo en términos absolutos.