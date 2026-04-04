Frenar el Virus del Nilo, en manos de los ayuntamientos en Extremadura

Las intensas lluvias del invierno y un aumento de las temperaturas que empieza a llegar ante el estreno de la primera recuerdan la llegada de los mosquitos y con ellos, de las enfermedades, como el Virus del Nilo, que traen a comunidades como Extremadura, especialmente en las zonas de cultivos de regadío y humedales. La amenaza regresa y no es baladí, puesto que en los últimos años se han registrado varios fallecimientos en la comunidad por esta causa. En 2024 se notificaron 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y tres personas fallecidas y el año pasado fueron 39 casos y cuatro muertes, la cifra más alta hasta ahora.

La época de mayor riesgo es el verano, pero lo que en esa época ocurra depende en buena medida de las actuaciones de prevención que se pongan en marcha ya, en primavera, antes del inicio del ciclo biológico del mosquito. En este sentido, reducir la población de estos insectos resulta crucial para controlar una enfermedad que en Andalucía se están tomando muy en serio desde el año pasado especialmente, cuando consiguieron reducir notablemente los contagios y los fallecimientos con un plan de estratégico de vectores propio.

De este modo, la comunidad vecina (una de las más afectadas hasta ahora) intensifica las fumigaciones y el control larvario durante todo el año. Además, han reforzado la vigilancia entomológica y el control de mosquitos en áreas de riesgo que han sido claves para limitar la expansión. Cuenta con un mapa de riesgo actualizado todo el año que permite actuar con más eficacia. Y esa es una de las medidas que ya solicitó el año pasado el Colegio de Veterinarios de Badajoz para implementarse en Extremadura.

El Periódico Extremadura

Miajadas, Logrosán, Orellana la Vieja, Benquerencia de la Serena...

En la comunidad extremeña, por ahora, son los ayuntamientos los que tienen que realizar las tareas de prevención con el respaldo técnico y económico necesario de la Junta de Extremadura, que insta a «actuar cuanto antes». Para ello, la administración regional ha concedido para este año ayudas por valor de 334.000 euros a 24 municipios y entidades locales (los que han tenido casos en los últimos años como Miajadas, Logrosán, Orellana la Vieja, Benquerencia de la Serena...) de menos de 20.000 habitantes, ya que son los que menos recursos tienen para llevar a cabo este tipo de actuaciones, según destacan desde la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. Con este dinero, que se ha incrementado un 26% con respecto al año anterior, los consistorios tienen que poner en marcha los tratamientos de prevención contra el Virus del Nilo.

«Al no existir un tratamiento específico ni una vacuna válida para uso humano, son fundamentales las medidas preventivas, en especial las dirigidas a evitar la existencia del vector, la proliferación de éste y también las medidas de evitación de picaduras», aseguran desde la consejería. Las mismas fuentes añaden que dentro de las medidas de gestión del vector para conseguir su eliminación o la reducción de la densidad de su población hasta umbrales que permitan la mayor protección de la salud humana, se deben considerar «que se llevan a cabo dos tipos de tratamiento: tratamiento larvicida y el adulticida tanto en espacios urbanos, periurbanos y no urbanos».

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De esta forma, desde la Junta subrayan que la primera línea de actuación consiste en evitar la puesta de huevos y el crecimiento de las larvas acuáticas (tratamiento larvicida) para evitar la proliferación el vector. «No obstante, el crecimiento de población adulta en el periodo estival exigiría tratamientos complementarios sobre los ejemplares adultos durante estos picos de incremento poblacional».