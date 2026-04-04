Los incendios de Losar de la Vera y Piornal quedan controlados por el Plan Infoex

El Plan Infoex ha dado por controlados los incendios forestales declarados en Losar de la Vera y Piornal, ambos en la provincia de Cáceres, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

A falta de mediciones oficiales, el fuego de Losar de la Vera habría afectado a unas 910 hectáreas, si bien dentro del perímetro se conservan numerosas islas de vegetación no afectadas. En el caso de Piornal, la superficie quemada rondaría las 30 hectáreas.

El incendio de Piornal se declaró en la tarde de este viernes y fue clasificado en nivel 0, al no existir riesgo para la población ni para bienes no forestales. Para su extinción se movilizaron medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre ellos tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos unidades helitransportadas, un agente del medio natural, un técnico de extinción, cinco helicópteros, dos aviones y una máquina pesada. Según la información oficial, el fuego afectó a una zona de matorral.

Por su parte, el incendio de Losar de la Vera, que también permanecía en nivel 0, había sido estabilizado previamente durante la jornada. En la zona continuaban trabajando efectivos del operativo, entre ellos un agente del medio natural y un técnico de extinción.

Noticias relacionadas

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha agradecido la labor de todos los medios que han participado en los trabajos de extinción, tanto del Plan Infoex como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de los recursos desplazados por la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid.