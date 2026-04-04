La Junta advierte de las quemas con viento por el riesgo de incendios

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha recordado que las quemas y barbacoas en la región no se pueden hacer si el viento supone un riesgo, y ha pedido "prudencia y sentido común".

Así se ha pronunciado durante una visita realizada a la localidad cacereña de Losar de la Vera, el Infoex ya ha tenido que sofocar esta primavera dos incendios, uno en Losar de la Vera, con más de 900 hectáreas afectadas, y otro en Piornal, que ha quemado 30 hectáreas

"Incendios como este de Losar no son como los que la región sufrió el verano pasado que generaron emergencias de protección civil", ha apuntado Francisco Ramírez. "Es un incendio de alta montaña, alejado de poblaciones, que no entraña riesgo para personas o bienes no forestales, y que afecta principalmente a matorral de regeneración rápida, es decir, que en unos meses habrá rebrotado, no como ocurre con los que afectan a masas de árboles, que necesitan años para recuperarse", ha explicado.

Dificultades por dos factores

"Las labores de extinción en Losar -ha ampliado- se han visto dificultadas desde el primer momento por dos factores. El primero es la ubicación del incendio, en una zona abrupta y de muy difícil acceso a la que no pueden llegar los vehículos, lo que ha obligado a enfrentar el incendio fundamentalmente con medios aéreos. Pero estos, y aquí viene la segunda dificultad, se han encontrado con vientos tan fuertes que en algunos momentos les han obligado a retirarse por seguridad. Se han registrado rachas de 80 y 90 kilómetros por hora".

De igual modo, Ramírez ha recordado que no está permitido hacer fuego al aire libre si las condiciones de viento suponen un riesgo, y ha pedido "la máxima prudencia y sentido común" estos días en el uso del fuego, ya sea para quemas agrarias o para realizar barbacoas.

Aunque permitidas en la época de peligro bajo de incendios forestales (habitualmente del 16 de octubre al 31 de mayo), las quemas agrarias están reguladas precisamente por el riesgo que entrañan. Implican el cumplimiento de una serie de obligaciones cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones. Las quemas no deben iniciarse si la intensidad del viento supone un riesgo de producir pavesas hacia zonas de vegetación.