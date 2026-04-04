La Semana Santa se despide en Extremadura con temperaturas casi de verano y máximas de hasta 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este Domingo de Resurrección una jornada estable en Extremadura, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso que podrán alcanzar los 30 grados, sobre todo en la provincia de Badajoz, en el cierre de la Semana Santa.

El tiempo estará marcado por la estabilidad en la región y en buena parte de la Península, con predominio de cielos despejados o con algunas nubes altas y un ambiente más propio de finales de primavera o comienzos de verano que de estas fechas.

Las temperaturas subirán de forma generalizada en casi todo el país, aunque en Galicia descenderán y en los archipiélagos apenas habrá cambios. En el caso de la Península, los valores seguirán siendo elevados para la época, con más de 25 grados en amplias zonas del nordeste, el Levante y la meseta Norte, y con máximas de entre 28 y 30 grados en provincias como Badajoz, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Cuenca, Huelva y Lleida.

Frente a esta situación, en el área cantábrica y los litorales de Galicia se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, además de posibles bancos de niebla matinales. También crecerá nubosidad de evolución en zonas montañosas del centro y norte peninsular, sin descartarse algún chubasco aislado en puntos del Pirineo o del sistema Ibérico.

En Canarias, la previsión apunta a nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, donde podrían registrarse precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos. En Baleares tampoco se descartan bancos de niebla.

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En cuanto al viento, soplará de levante en el mar de Alborán, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y en zonas montañosas de Cádiz. En Baleares y en los litorales del este peninsular predominará el viento moderado del sur, mientras que en el Cantábrico será de componente oeste, tendiendo a este. En el resto del país, los vientos serán en general flojos.