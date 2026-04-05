El poder de la complejidad a través de las redes: neuronal, cerebral y sociocultural, en un marco autopoietico de segundo orden

La singularidad cognitiva humana puede entenderse como la emergencia de un sistema complejo en múltiples niveles interconectados: anatómico, neuronal, cognitivo y sociocultural. Este sistema no se limita al cerebro como órgano aislado, sino que se extiende a través de redes de interacción que integran cuerpos, cerebros y culturas. En este contexto, la perspectiva de la autopoiesis de segundo orden, implementación de la original establecida por Humberto Maturana y Francisco Varela, ofrece un marco conceptual adecuado para comprender cómo los sistemas cognitivos no solo se mantienen a sí mismos, sino que también se transforman mediante sus propias interacciones con el entorno y con otros sistemas cognitivos. La mente humana, en esta perspectiva, no es únicamente un proceso neuronal interno, sino un sistema dinámico que se autoproduce y se amplía mediante redes biológicas y culturales.

La inteligencia humana no reside únicamente en el cerebro, sino en el sistema dinámico formado por cerebros, cuerpos y culturas interconectadas

La base biológica de esta complejidad se encuentra en una serie de transformaciones anatómicas y funcionales que acompañaron la evolución reciente de Homo sapiens. Estudios recientes muestran que el cerebro humano evolucionó no solo en tamaño, sino también en especializaciones celulares y circuitales únicas que sustentan capacidades cognitivas distintivas (Lindhout et al., 2024). Entre estas transformaciones destacan modificaciones en la base del cráneo, particularmente en el esfenoides y en la relación con el hueso hioides, que influyen directamente en la organización del tracto vocal y la modulación de frecuencias sonoras.

Estas estructuras permitieron una articulación más precisa de fonemas diferenciados y optimizaron la discriminación acústica, aspectos clave en el desarrollo de sistemas lingüísticos complejos. La sensibilidad auditiva humana, adaptada a frecuencias relevantes del habla, posibilitó que el procesamiento de señales acústicas se integrara con circuitos corticales especializados en la percepción y producción del lenguaje.

Proceso evolutivo crucial

A estas modificaciones se sumó un proceso evolutivo crucial: la globularización craneal posnatal. A diferencia de otros homínidos, el cráneo humano experimenta durante el primer año de vida una reorganización que conduce a una forma más globular, acompañada de una expansión relativa de regiones parietales y temporales asociadas con el lenguaje, la integración multisensorial y la conectividad de largo alcance. Este proceso favorece la formación de redes corticales capaces de integrar información distribuida en distintas áreas del cerebro, permitiendo una interconectividad global más eficiente (Galakhova et al., 2022). El resultado es una arquitectura neuronal particularmente adecuada para la integración de señales auditivas, motoras y simbólicas implicadas en lenguaje y cognición social.

El cerebro humano evolucionó no solo en tamaño, sino también en especializaciones celulares y circuitales únicas que sustentan capacidades cognitivas distintivas

La plasticidad neuronal desempeña un papel central en la consolidación de esta arquitectura. Durante el desarrollo humano, el cerebro mantiene una capacidad excepcional de reorganización estructural y funcional. Componentes bioquímicos como el ácido docosahexaenoico (DHA), un ácido graso esencial presente en las membranas neuronales, contribuyen a la fluidez de las membranas sinápticas y facilitan la transmisión de señales eléctricas y químicas.

Paralelamente, el proceso de mielinización —la formación de vainas de mielina alrededor de los axones— se prolonga durante décadas, aumentando la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos y permitiendo una sincronización más precisa entre regiones distantes del cerebro. Durante la adolescencia, se produce un refinamiento sináptico y una reorganización adaptativa que optimiza las conexiones funcionales, eliminando redundancias y fortaleciendo rutas eficientes. Esta reorganización prolongada permite que el cerebro alcance un equilibrio único entre flexibilidad y estabilidad funcional, garantizando la eficiencia de redes corticales de largo alcance (Schulte et al., 2025).

Sobre esta base biológica se desarrolló una de las innovaciones cognitivas más influyentes de la historia evolutiva: el lenguaje con sintaxis compleja. A diferencia de los sistemas de comunicación presentes en otras especies, el lenguaje humano permite combinar unidades simbólicas en estructuras jerárquicas que generan significados potencialmente infinitos. La sintaxis hace posible expresar relaciones temporales, causales y abstractas, ampliando enormemente la capacidad de representación del pensamiento. Esta propiedad combinatoria transforma la comunicación y reorganiza la cognición misma, favoreciendo la construcción de narrativas, conceptos y modelos mentales compartidos.

Sin embargo, el impacto evolutivo del lenguaje no puede comprenderse plenamente si se considera únicamente como una capacidad individual. El lenguaje opera fundamentalmente dentro de redes socioculturales acumulativas, donde innovaciones se transmiten y se acumulan a través de generaciones, creando sistemas simbólicos cada vez más complejos (Legare et al., 2023). Los individuos nacen en contextos saturados de conocimientos, artefactos y prácticas, que se incorporan y transforman mediante interacción social. La inteligencia humana se convierte así en un fenómeno distribuido, emergiendo de la interacción entre múltiples cerebros conectados y de la integración con artefactos culturales.

Externalización del conocimiento

En este contexto surge un proceso clave: la externalización del conocimiento. Herramientas, artefactos, escritura, bibliotecas, bases de datos y tecnologías digitales actúan como extensiones de la memoria y del pensamiento humano. Estas estructuras permiten almacenar información fuera del cerebro individual y transmitirla a lo largo del tiempo y del espacio. Como consecuencia, el conocimiento deja de depender exclusivamente de la memoria biológica y pasa a residir también en sistemas materiales y sociales. Esta externalización aumenta la velocidad de procesamiento tanto a nivel individual como colectivo, y refuerza la cognición distribuida, permitiendo que la integración de ideas y la innovación se aceleren en entornos colaborativos y tecnológicos (Miton & Charbonneau, 2025).

Desde la perspectiva de la autopoiesis de segundo orden, este fenómeno puede interpretarse como una expansión del sistema cognitivo humano más allá del cerebro individual. La mente no se limita a los procesos neuronales internos, sino que se prolonga en redes sociales, lingüísticas y tecnológicas que contribuyen activamente a la producción y transformación del conocimiento. El sistema humano, compuesto por individuos interconectados y por artefactos culturales, constituye una red autopoietica ampliada en la que la cognición se genera, se mantiene y se transforma continuamente.

En esta red multinivel, la complejidad se convierte en una fuente de poder adaptativo. Las interacciones entre anatomía, desarrollo neural, lenguaje y cultura generan propiedades emergentes que no pueden explicarse desde un solo nivel de organización. La red neuronal del cerebro proporciona la base biológica de la cognición; la red cerebral integra información a gran escala (Schulte et al., 2025); y la red sociocultural amplía esa cognición mediante la cooperación y la externalización del conocimiento.

Así, la inteligencia humana no reside únicamente en el cerebro, sino en el sistema dinámico formado por cerebros, cuerpos y culturas interconectadas. En ese entramado, la complejidad no es un obstáculo, sino el motor que permite la creatividad, la innovación y la acumulación de conocimiento a lo largo de la historia humana. Desde esta perspectiva, el poder de la complejidad radica en su capacidad para generar redes cada vez más amplias de interacción y significado, donde la mente humana se reproduce y se transforma continuamente en el espacio compartido de la cultura (Miton & Charbonneau, 2025). Si la complejidad y la interconexión son la base de nuestra singularidad cognitiva, integrando redes biológicas, tecnológicas y culturales, ¿cómo moldearán estas redes extendidas la forma en que pensamos, sentimos y nos comprendemos como especie?

Jesús Ramírez Muñoz es vocal del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura