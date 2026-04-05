Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 arranca este 8 de abril de 2026 y, en el caso de Extremadura, lo hace con una novedad relevante: por primera vez podrán aplicarse todas las deducciones autonómicas incorporadas por la Ley 1/2025, aprobada el pasado año y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Eso significa que los contribuyentes extremeños podrán beneficiarse en esta declaración tanto de las deducciones ya habituales como de las nuevas bonificaciones fiscales pactadas por el Gobierno regional del PP con Vox.

El resultado es que Extremadura llega a esta campaña con 19 deducciones autonómicas en el IRPF, según recoge el Portal Tributario de la Junta. Algunas están vinculadas a la vivienda, otras a la familia, al empleo, a la discapacidad, al medio rural o al apoyo a colectivos concretos. También se estrenan este año incentivos para atraer nuevos residentes, sacar viviendas vacías al mercado del alquiler, rehabilitar inmuebles en pueblos pequeños, apoyar la cultura o aliviar la carga fiscal de los enfermos de ELA.

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano / JUNTA DE EXTREMADURA

La relación completa de deducciones autonómicas que se pueden aplicar en Extremadura en la declaración de la Renta de 2025 es la siguiente.

Vivienda para jóvenes y víctimas del terrorismo

Extremadura mantiene la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años y para víctimas del terrorismo. La bonificación es del 3% de las cantidades satisfechas, sin contar intereses, y sube al 5% si la vivienda está en un municipio o entidad local menor de menos de 3.000 habitantes. Exige, entre otros requisitos, que sea la primera vivienda habitual y que se respeten los límites de base imponible fijados por la norma.

Trabajo dependiente

Los contribuyentes con rendimientos del trabajo bajos pueden aplicarse una deducción autonómica de 75 euros, siempre que los rendimientos íntegros del trabajo no superen los 12.000 euros anuales y que los rendimientos netos de otras fuentes de renta no rebasen los 300 euros.

Cuidado de familiares con discapacidad

También sigue vigente la deducción por convivencia con ascendientes o descendientes con discapacidad igual o superior al 65%. La cuantía general es de 150 euros por cada familiar, aunque sube a 220 euros cuando se ha reconocido el derecho a una ayuda a la dependencia pero a 31 de diciembre todavía no se percibe.

Acogimiento de menores

En los supuestos de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, la deducción es de 125 euros por menor cuando la convivencia sea inferior a 183 días y superior a 90, y de 250 euros si la convivencia alcanza o supera los 183 días.

Partos múltiples

La normativa extremeña prevé una deducción de 300 euros por cada hijo nacido en partos múltiples, siempre que se cumplan los límites de renta establecidos y exista convivencia con los hijos nacidos.

15/07/2025 Una mujer con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). Los nacimientos en España han descendido un 38% desde 2008, convirtiéndose en la tercera mayor caída de la Unión Europea solo detrás de Letonia (41%) y Grecia (40%). Los datos han sido publicados el 11 de julio por Funcas con motivo del Día Mundial de la Población y revelan que la natalidad ha disminuido en 22 de los 27 países de la UE en los últimos 17 años. Alemania es la única ran economía que registra un crecimiento positivo con un 2%. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press / Jesús Hellín - Europa Press / Europa Press

Material escolar

Los contribuyentes con hijos o descendientes en edad de escolarización obligatoria pueden deducirse 15 euros por cada uno por compra de material escolar, dentro de los límites de renta fijados.

Inversión en empresas

Sigue en vigor la deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en sociedades mercantiles, tanto en constitución como en ampliación de capital, siempre que se cumplan los requisitos sobre participación, mantenimiento de la inversión, empleo y actividad económica en Extremadura.

Cuidado de hijos menores de 14 años

Otra de las deducciones más utilizadas es la que permite desgravar el 10% de los gastos satisfechos por cuidado de hijos de hasta 14 años inclusive, ya sea mediante persona empleada del hogar o en guarderías, ludotecas, campamentos urbanos, centros de ocio o deportivos autorizados. La base imponible total no puede exceder de 28.000 euros en tributación individual o 45.000 euros en conjunta.

Viudedad

Los contribuyentes viudos pueden aplicarse una deducción de 100 euros, que sube a 200 euros si además tienen descendientes a cargo que den derecho al mínimo por descendientes y estos no perciben rentas. Esta deducción es incompatible con la de trabajo dependiente.

Alquiler de vivienda habitual

Extremadura mantiene la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual para menores de 36 años, familias numerosas y personas con discapacidad. La bonificación es del 30% de las cantidades satisfechas, con un máximo de 1.000 euros anuales, que asciende a 1.500 euros si la vivienda se encuentra en un municipio de menos de 3.000 habitantes.

Residencia en municipios de menos de 3.000 habitantes

Los contribuyentes que residan habitualmente en pueblos extremeños de hasta 3.000 habitantes pueden aplicarse una deducción del 15%, siempre que no superen los límites de base imponible previstos.

Compra o rehabilitación de vivienda en pueblos pequeños

Se mantiene además la deducción del 10% por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en municipios y entidades locales menores de menos de 3.000 habitantes, siempre que la operación se haya producido desde el 1 de enero de 2022 y se cumplan el resto de requisitos patrimoniales y de destino a vivienda habitual.

Intereses hipotecarios para jóvenes

Los menores de 35 años pueden deducirse el 25% de las cantidades abonadas por intereses de financiación ajena para la adquisición de su vivienda habitual, con un máximo de 1.000 euros, siempre que el valor de la vivienda sea inferior a 180.000 euros y se respeten los límites de renta.

Nuevos residentes en Extremadura

Entre las novedades de la campaña aparece la deducción para contribuyentes que trasladen su residencia habitual a Extremadura y la mantengan durante al menos tres años. La rebaja alcanza el 50% de la cuota íntegra autonómica del IRPF y sube al 75% en el caso de menores de 36 años. Es una de las medidas estrella de la Ley 1/2025 y busca atraer población a la comunidad.

Alquiler de viviendas vacías

La nueva ley incorpora también una deducción para propietarios que alquilen viviendas que hayan permanecido vacías durante al menos un año. La bonificación alcanza el 100% del rendimiento neto reducido obtenido por el arrendamiento, con un tope de 1.200 euros, siempre que la vivienda se destine a residencia habitual del inquilino y se cumplan los requisitos fijados por la norma.

Fotogalería | Mercado del alquiler y la compra de vivienda en Cáceres / Carlos Gil / Jorge Valiente

Rehabilitación de viviendas para alquiler en el medio rural

Otra de las novedades afecta a quienes rehabiliten inmuebles situados en municipios de menos de 3.000 habitantes para destinarlos al alquiler. La deducción es del 15% de las cantidades invertidas, con un máximo anual de 1.356 euros y una base máxima total de 180.000 euros por vivienda y contribuyente.

Donaciones a entidades culturales y patrocinio deportivo

La campaña incorpora por primera vez la deducción por donaciones a entidades culturales, artísticas o para patrocinio de deportistas extremeños. Permite descontar el 20% de las cantidades donadas, con un límite de 500 euros anuales, siempre que las aportaciones estén correctamente acreditadas y se ajusten a los supuestos recogidos en la ley.

Ayudas a enfermos de ELA

La Ley 1/2025 añade dos deducciones vinculadas a la esclerosis lateral amiotrófica. Por un lado, neutraliza fiscalmente determinadas ayudas públicas concedidas por la Junta para que no tributen de forma efectiva en el IRPF. Por otro, establece una deducción directa de 2.000 euros para personas diagnosticadas con ELA, así como para determinados familiares convivientes con derecho al mínimo familiar.

La clave está en revisar el borrador

La campaña por internet se abre este 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. Aunque el sistema Renta WEB incorpora buena parte de la información fiscal del contribuyente, las deducciones autonómicas no siempre aparecen aplicadas automáticamente, por lo que conviene revisar con detalle el borrador antes de confirmarlo.

En una campaña como esta, con más beneficios fiscales en vigor que nunca en Extremadura, ese repaso puede marcar la diferencia entre pagar más o reducir de forma importante la cuota a ingresar.