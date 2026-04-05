Diego Antonio González Alonso, la voz liberal del campo

La historia política de España durante la primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por profundas transformaciones institucionales, conflictos ideológicos y enfrentamientos militares que condicionaron la formación del Estado liberal. En este contexto surgieron figuras cuya trayectoria personal refleja con claridad las tensiones entre absolutismo y liberalismo, así como las dificultades para consolidar un nuevo sistema político. Entre ellas destaca la figura de Diego Antonio González Alonso, jurista, diputado, magistrado y ministro que desarrolló una intensa actividad pública vinculada al liberalismo progresista.

Con la vuelta de Fernando VII tras el final del Trienio Liberal, se vio obligado a huir al exilio y residió en la isla de Jersey

Nacido en el seno de una familia hacendada extremeña, su vida estuvo marcada por su firme compromiso con las ideas constitucionales, lo que le llevó a sufrir persecución política, exilio y dificultades económicas. A pesar de ello, su carrera intelectual, jurídica y política constituye un ejemplo significativo del papel desempeñado por los juristas liberales en la construcción del Estado constitucional español. Diego Antonio González Alonso era hijo de una familia acomodada de Serradilla (Cáceres), formada por Juan José González y María Ignacia Alonso.

Este origen social le permitió acceder a una sólida formación académica, imprescindible para quienes aspiraban a ocupar puestos relevantes en la administración o en la vida política del país. Sus primeros estudios los realizó en el seminario conciliar de Plasencia, centro educativo que durante el Antiguo Régimen y el inicio del periodo contemporáneo desempeñó un papel fundamental en la formación intelectual de las élites regionales. Posteriormente continuó su formación en la prestigiosa Universidad de Salamanca, una de las instituciones universitarias más importantes del mundo hispánico.

En el año 1820 fue nombrado corregidor y alcalde mayor de la ciudad de Toro

En esta universidad inició en 1797 los estudios de Derecho. Sin embargo, la obtención de sus grados académicos se vio retrasada por los acontecimientos históricos que sacudieron España a comienzos del siglo XIX. Finalmente consiguió el título de bachiller en diciembre de 1814 y los grados de licenciado y doctor en noviembre de 1815. La prolongación de su etapa universitaria no se debió a falta de dedicación académica, sino a la convulsa situación política del país durante la guerra contra las tropas de Napoleón Bonaparte, conflicto conocido como la Guerra de la Independencia Española.

Compromiso patriótico

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), González Alonso adoptó una posición claramente favorable a la causa nacional y a la defensa del monarca legítimo, Fernando VII. Desde los primeros momentos del conflicto colaboró activamente con las autoridades patrióticas. Su participación se materializó principalmente en el apoyo económico y logístico al ejército español. Además fue comisionado por la Junta Superior de Hacienda del gobierno patriótico para contribuir al sostenimiento de las tropas. Estas actividades no pasaron desapercibidas para las autoridades francesas, que lo multaron y encarcelaron. Sin embargo, logró escapar y refugiarse en Portugal, desde donde continuó apoyando la causa patriótica.

En 1812 regresó a Salamanca, ciudad que acababa de ser liberada de la ocupación francesa. Ese mismo año fue nombrado regidor del ayuntamiento y receptor de penas de cámara de la Real Chancillería. Su actuación durante ese periodo fue especialmente destacada, ya que durante un tiempo quedó como único magistrado en ejercicio tras la retirada de las autoridades anteriores, lo que le obligó a concentrar tanto los asuntos judiciales como los gubernativos. A pesar del apoyo recibido por parte de la corporación municipal, fue finalmente apartado de su cargo en la Chancillería, lo que constituye uno de los primeros ejemplos de las dificultades que encontraría a lo largo de su vida profesional debido a sus posiciones políticas.

Su obra intelectual refleja su interés por la política, la educación y la economía agraria

Paralelamente a su actividad pública, González Alonso desarrolló una intensa labor docente. Desde 1812 dirigió en su propio domicilio de Salamanca una academia privada de derecho, donde impartía enseñanzas jurídicas a estudiantes interesados en la formación legal. Tras la finalización de la guerra inició su carrera universitaria en la Universidad de Salamanca. Entre 1816 y 1817 fue profesor sustituto de la cátedra de Economía Política y Práctica, y en 1818 ocupó temporalmente la cátedra de Digesto Romano. Su objetivo era consolidar una carrera académica estable dentro de la universidad.

Sin embargo, sus aspiraciones se vieron frustradas por razones políticas. El entonces ministro de Gracia y Justicia, Juan Esteban Lozano Torres, conocido por su postura reaccionaria, impidió que González Alonso obtuviera la cátedra de Derecho que había ganado mediante oposición. La causa principal fue su identificación con el liberalismo, ideología que en aquellos años era vista con recelo por los sectores más conservadores del gobierno. Situación similar se produjo cuando solicitó una plaza de magistrado en la Audiencia de Extremadura. Su candidatura fue rechazada nuevamente por motivos políticos, lo que le obligó a dedicarse al ejercicio privado de la abogacía en Salamanca, incorporándose al Colegio de Abogados de la ciudad en 1816.

Trienio Liberal

A pesar de las limitaciones impuestas por el régimen absolutista, González Alonso continuó participando activamente en la vida pública. Entre 1816 y 1817 fue procurador síndico general del Ayuntamiento de Salamanca, cargo desde el cual defendió los intereses municipales. Posteriormente, en 1820, fue nombrado corregidor y alcalde mayor de la ciudad de Toro. Ese mismo año se produjo un acontecimiento decisivo en la historia política española: el restablecimiento de la Constitución de Cádiz de 1812, tras el pronunciamiento militar encabezado por Rafael del Riego.

Con el inicio del llamado Trienio Liberal, González Alonso se alineó claramente con el régimen constitucional. Su apoyo quedó reflejado en varios escritos políticos enviados a las Cortes, entre los que destacan ‘Prevenciones a los incautos contra las maquinaciones anticonstitucionales’ y ‘Conversación familiar entre dos ciudadanos amantes de la Constitución’. Estos textos contribuyeron a consolidar su reputación como pensador liberal y favorecieron su elección como diputado por Extremadura en las elecciones legislativas de 1821. Durante su etapa parlamentaria participó activamente en los debates de las Cortes, integrándose en numerosas comisiones y desempeñando funciones como primer secretario y miembro del Tribunal de Cortes. Con el paso del tiempo fue adoptando posiciones cada vez más cercanas al liberalismo radical.

Cambio en 1823

La situación política cambió radicalmente en 1823 con la intervención militar francesa conocida como la expedición de los Cien Mil Hijos de San Luis, enviada para restaurar el absolutismo de Fernando VII. En las últimas sesiones de las Cortes del Trienio Liberal, González Alonso fue uno de los diputados que votó a favor de la destitución temporal del monarca. Este hecho tuvo graves consecuencias cuando el absolutismo fue restaurado. Fue declarado traidor, condenado a muerte y se ordenó el embargo de todos sus bienes. Ante esta situación se vio obligado a huir al exilio, como muchos otros liberales españoles. Durante aproximadamente una década residió en la isla de Jersey, donde se dedicó al estudio del derecho y a la práctica de la agricultura.

La muerte de Fernando VII en 1833 abrió una nueva etapa política en España. Los cambios institucionales permitieron el regreso de muchos exiliados liberales. En febrero de 1834 González Alonso regresó al país y fijó su residencia en Valladolid. Poco después fue nombrado fiscal de lo civil de la Audiencia de esa ciudad. Aunque fue elegido procurador a Cortes por Cáceres, renunció al cargo debido a los requisitos económicos exigidos para ejercerlo. Durante los años siguientes centró su actividad en el ejercicio de la magistratura, evitando una participación directa en la lucha política. No obstante, su prestigio y experiencia le permitieron ocupar puestos cada vez más relevantes dentro del aparato judicial.

Ministro de la Gobernación

El momento culminante de su carrera política llegó en 1837, cuando fue elegido diputado por Salamanca en las Cortes Constituyentes. Desde esta posición participó activamente en los debates sobre la reforma constitucional, el sistema electoral y las medidas de desamortización. Ese mismo año fue nombrado ministro de la Gobernación en el gobierno presidido por Eusebio Bardají y Azara, gabinete influido por el general Baldomero Espartero. Su principal tarea consistió en organizar las elecciones legislativas conforme a la nueva normativa electoral aprobada tras la promulgación de la Constitución de 1837.

Sin embargo, su etapa ministerial fue breve debido a la complicada situación política y militar provocada por la Primera Guerra Carlista. En octubre de ese mismo año presentó su dimisión junto con el resto del gobierno. A pesar de perder temporalmente su escaño parlamentario, González Alonso continuó participando en la vida política y judicial del país. En 1839 fue elegido nuevamente diputado, y poco después alcanzó uno de los cargos más altos de su carrera judicial al ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

En 1841 obtuvo además la dignidad de senador. No obstante, su delicado estado de salud le impidió ejercer plenamente estas responsabilidades, falleciendo poco después. Durante los últimos años de su vida logró recuperar parcialmente la estabilidad económica perdida durante el exilio y las persecuciones políticas. Los cargos judiciales y las retribuciones asociadas a su actividad pública le permitieron dejar a su familia ciertos bienes y acciones en diversas sociedades.

La obra intelectual de Diego Antonio González Alonso refleja tres grandes preocupaciones: la política jurídica, la educación y la economía agraria. En el ámbito jurídico defendió con firmeza el Estado de derecho y el constitucionalismo liberal. Estas ideas quedaron plasmadas en diversos escritos y tratados jurídicos, entre ellos Elementos de jurisprudencia criminal y varios estudios sobre derecho político y constitucional.

Otra de sus inquietudes fue la difusión del conocimiento y la reforma educativa. Influido por el pensamiento ilustrado europeo, tradujo obras del matemático y filósofo Jean le Rond D’Alembert, uno de los principales representantes de la Ilustración.

Finalmente, también desarrolló un notable interés por los problemas económicos y agrarios. Su obra más importante en este campo fue La Nueva Ley Agraria, donde propuso un modelo alternativo de reforma agraria basado en contratos de arrendamiento más prolongados y en una distribución más equilibrada de la propiedad rural.

Trayectoria de muchos juristas

La vida de Diego Antonio González Alonso constituye un ejemplo representativo de la trayectoria de muchos juristas y políticos liberales del siglo XIX español. Su biografía refleja las dificultades de quienes defendieron el constitucionalismo en un periodo marcado por la inestabilidad política, las guerras civiles y las oscilaciones entre absolutismo y liberalismo.

A lo largo de su carrera combinó la actividad jurídica, la participación parlamentaria y la reflexión intelectual, contribuyendo al desarrollo del pensamiento político liberal en España. Aunque su figura no es tan conocida como la de otros contemporáneos, su trayectoria ilustra de manera significativa el proceso de construcción del Estado liberal español.