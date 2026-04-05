Extremadura autoriza cuatro plantas fotovoltaicas en Cáceres con más de 82 millones de inversión

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado cuatro resoluciones que autorizan de forma previa otros tantos proyectos de plantas solares fotovoltaicas en la provincia de Cáceres, promovidos por sociedades del grupo FRV y con una inversión conjunta que supera los 82 millones de euros.

Las resoluciones, publicadas este pasado miércoles, afectan a los proyectos 'FRV Guijo Solar III', 'FRV Guijo Solar IV', 'FRV Guijo Solar V' y 'FRV Guijo Solar VI'. Las dos primeras instalaciones se ubicarán en el término municipal de Guijo de Coria, mientras que 'FRV Guijo Solar V' se desarrollará en Calzadilla. Por su parte, 'FRV Guijo Solar VI' se proyecta entre los municipios de Calzadilla y Casas de Don Gómez.

María Guardiola con los responsables de Fotowatio Renewable Ventures (FRV). / Cedida

Según los presupuestos de ejecución material recogidos en las resoluciones publicadas, la inversión total prevista para el conjunto de estas cuatro plantas supera los 82 millones de euros, en un nuevo paso dentro del despliegue fotovoltaico que sigue ganando peso en Extremadura, una de las regiones con mayor implantación de este tipo de proyectos.

Misma potencia en las cuatro instalaciones

Cada uno de los proyectos autorizados cuenta con una potencia instalada de 45,9 megavatios, aunque incorpora sistemas de control que limitan la potencia vertida a la red a 41,5 megavatios. El objetivo de las plantas es la producción de energía eléctrica a partir de tecnología solar fotovoltaica, junto con sus correspondientes infraestructuras de evacuación.

Las instalaciones estarán formadas por más de 74.000 paneles fotovoltaicos bifaciales en cada caso, además de más de un centenar de inversores, varios centros de transformación y líneas subterráneas de media tensión. Se trata, por tanto, de proyectos de gran tamaño, en línea con el modelo de generación renovable que se viene implantando en buena parte del territorio extremeño.

Evacuación hasta la subestación de Zarzón

En el caso de las plantas previstas en Guijo de Coria, la energía se evacuará mediante infraestructuras comunes hasta la subestación "Zarzón 400 kV", propiedad de Red Eléctrica de España. Esa conexión compartida articula la salida de la producción eléctrica de ambos complejos.

Los proyectos situados en Calzadilla incorporan además una subestación elevadora propia y líneas de evacuación específicas. En uno de esos casos, la infraestructura incluye un trazado aéreo de más de 12 kilómetros, un dato que da idea de la envergadura técnica asociada a este tipo de desarrollos.

Nuevo avance en el mapa renovable extremeño

La publicación de la autorización administrativa previa no supone el final de la tramitación, pero sí representa un paso relevante para la ejecución de estas instalaciones. El movimiento refuerza el papel de la provincia de Cáceres dentro del mapa renovable extremeño, donde la expansión de grandes plantas fotovoltaicas continúa marcando el pulso energético y territorial.

El avance de estos proyectos vuelve a situar sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre producción renovable, planificación territorial e impacto local, una discusión cada vez más presente en numerosos municipios de Extremadura donde se concentran nuevas infraestructuras vinculadas a la transición energética.