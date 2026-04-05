¿Qué es Extremestiza?

La estrategia ‘Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une’ es un compromiso firme del gobierno de María Guardiola y constituye el primer programa en la historia de Extremadura de compromiso real con el vínculo histórico y cultural que une a Extremadura y América. Nunca con anterioridad en la historia de nuestra región extremeña se había llevado a cabo una acción profunda y multidisciplinar que mira a América y se reconoce en ella, que analiza lo que nos une, que tiende puentes y estrecha vínculos, que revaloriza lo que somos en ambas orillas, de manera firme, rigurosa y contundente, para tejer e impulsar un futuro compartido.

Hasta ahora nada así se había hecho en Extremadura. Todo lo que se había hecho en este sentido con anterioridad han sido en mi humilde opinión acciones aisladas que se han llevado a cabo en momentos puntuales y de manera no cohesionada, y sobre todo, sin profundizar en lo que nos permite crecer de la mano.

Desde Extremestiza llevamos ya dos años trabajando con todas las áreas de gobierno para dar su lugar y su relevancia a Extremadura y su vínculo con América. Por ello diría que la estrategia EXTREMESTIZA es pionera y sumamente ambiciosa, porque no se circunscribe solo a la mera investigación histórica americanista, sino que es transversal, es profunda, trasciende y crea, rescata y une y es un compromiso firme de gobierno de María Guardiola.

¿Qué necesidad concreta o vacío detectaron para ponerla marcha?

Desde un prisma general podría decir que ha existido un enorme vacío respecto a la relación indisoluble entre América y Extremadura desde siempre, salvo iniciativas aisladas y puntuales, se ha descuidado esta relación.

Había que rescatar el poderoso vinculo que nos mantiene unidos, porque hay algo único entre Extremadura y América, algo que trasciende el tiempo, los siglos, o la distancia geográfica, y ese carácter único ha estado desatendido, y olvidado.

Hasta ahora, entidades académicas habían abordado aspectos puntuales y relativos a la historia que comparten Extremadura y América, y lo han hecho a través principalmente de la figura de los conquistadores que partieron desde nuestra tierra al Nuevo Mundo, hombres y mujeres extremeños que hace 5 siglos viajaron a un nuevo continente, pero a menudo en esas iniciativas se han circunscrito al análisis y estudio académico puramente histórico, sin profundizar en la enorme cultura común que surgió de esos procesos históricos, y donde el peso de Extremadura es esencial en la configuración de un nuevo mundo: el mundo mestizo.

'Extremestiza. América y Extremadura lo que nos une', y esto es importante y único hasta la fecha, aborda desde el rigor lo que da sentido a nuestra impronta compartida: el mestizaje, a lo que perdura cinco siglos después, y no hablo solo de la Historia o de la Lengua, va mucho más allá.

Extremestiza constituye la primera estrategia internacional dedicada íntegramente al mestizaje y a la enorme riqueza que surge del mismo. Si el punto de partida son los procesos históricos, el legado de aquel parto es el mestizaje, que abarca de manera transversal todo lo que fuimos y lo que somos a ambos lados del Atlántico. Y en ese proceso Extremadura fue y es esencial. La huella de Extremadura en América es fácil de encontrar y de seguir, de igual modo la huella de América en Extremadura está rodeándonos de manera cotidiana, y hasta ahora no se había abordado.

El carácter pionero y me atrevería a decir único de Extremestiza, es el de abordar y abrazar el mestizaje de manera rigurosa y transversal, no solo en términos académicos y de investigación histórica que también, sino que es mucho más ambicioso, porque nos permite entender lo que fuimos y reconocernos en lo que somos hoy. Lo que configura aquel viaje de ida y vuelta. Extremadura y su peso en la gestación de la América Hispana fue fundamental, por los hombres y mujeres extremeños que hasta allí viajaron, personajes que escribieron la Historia universal, y también por los que desde allí llegaron, forjando este viaje de ida y vuelta. Extremadura fue puente entre Europa y América en el XVI, y hoy en el XXI, Extremadura a través de EXTREMESTIZA vuelve a ser la región que impulsa, rescata y potencia lo que somos allí y aquí, lo que nos une, favoreciendo un impulso compartido de futuro.

«La huella de Extremadura en América es fácil de encontrar y de seguir. Y al revés» CARMEN SÁNCHEZ-RISCO — DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACIÓN EXTREMEÑA DE LA CULTURA y RESPONSABLE DE EXTREMESTIZA

Extremestiza es ambiciosa ¿Cuántas áreas están trabajando?

Extremadura no se entiende sin América y de igual modo América no se entiende sin Extremadura. Lo que compartimos es muy poderoso. Estamos enlazados por una enorme impronta común, desde que la historia decidió escribir un pasado compartido para ambas. Es absolutamente enorme el peso de esa historia y esa cultura que compartimos desde hace 5 siglos, una cultura que se resiste a ser perdida, pero en la que, en mi opinión nadie ha reparado en profundidad hasta ahora, ni le ha dado la relevancia que posee, pese a su presencia constante y cotidiana en nuestro día a día aquí y allí.

Son 10 las áreas de trabajo que componen EXTREMESTIZA, trabajamos codo con codo con gobiernos, instituciones, universidades a ambos lados del océano.

Extremestiza posee como alma mater el mestizaje y la cultura compartida entre Extremadura y el continente Americano, cultura compartida y mestizaje que se funda gracias a la Historia que compartimos desde hace 5 siglos ambos territorios, de ahí que el área de Investigación y Estudios de América sea desde hace dos años una de las áreas principales y más activas de la Estrategia Extremestiza, con múltiples líneas de investigación, impulso y revalorización de esa Historia en las que trabajamos mano a mano con entidades como la UEX, el departamento de Historia de América de la UEX, la Academia de Jurisprudencia, entidades académicas y universidades hispanoamericanas. Acabamos de conmemorar el V centenario del II viaje de Pizarro, acto simultaneo celebrado en Palacio Pizarro Yupanqui del marquesado de la conquista en Trujillo Extremadura y Teatro Municipal Manuel Ascencio de Lima, Perú, teatro considerado más antiguo del continente americano.

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A través de estas 10 áreas de trabajo EXTREMESTIZA aborda también líneas de desarrollo estratégico conjunto en materia económica, en materia de empleo y emprendimiento, de cooperación, de educación, de impulso gastronómico, de turismo, de desarrollo, de talento, de cohesión social y política. A fin de lograr un crecimiento conjunto, reforzando la imagen exterior de Extremadura, creando oportunidades y desarrollo, y rescatando lo que nos une a todos los agentes y territorios que conforman este inmenso universo compartido que se nutre del mestizaje, y en el que Extremadura ocupa un papel esencial, como ocupó y desempeñó hace 5 siglos.