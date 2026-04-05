Educación abre el proceso de escolarización para más de 6.800 niños de tres años: requisitos para entrar en el colegio elegido

La Junta de Extremadura activará esta semana el proceso de escolarización para el curso 2026/2027, en el que más de 6.800 niños nacidos en 2023 iniciarán su etapa escolar. La principal novedad será la reducción de las ratios de 25 a 22 alumnos en primero Primaria, extendiendo así a este nuevo nivel educativo la medida ya aplicada en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años).

El calendario establecido por la Consejería de Educación fija que las plazas vacantes ofertadas por cada centro deben publicarse este miércoles 8 de abril, mientras que el plazo general de presentación de solicitudes se abrirá el 9 de abril, hasta las 14.00 horas del 22 de abril de 2026. Tras el cierre de solicitudes el 22 de abril, las listas provisionales se publicarán el 19 de mayo y las definitivas, el 17 de junio.

Solicitudes a través de Rayuela

La resolución establece, como condición general, que el alumnado deberá reunir los requisitos previstos en el Decreto 128/2021 y haber cumplido la edad exigida para cada etapa educativa a 31 de diciembre de 2026. Además, cada solicitante deberá presentar una única solicitud, en la que podrá señalar un centro prioritario y hasta cuatro centros más por orden de preferencia.

La solicitud deberá presentarse preferentemente de forma telemática a través de Rayuela. Solo si no fuera posible realizar el trámite por esa vía podrá formalizarse de manera presencial. La norma también recoge que el impreso deberá estar cumplimentado y firmado por ambos progenitores, tutores legales o personas que ejerzan la guarda o acogimiento, salvo que se acredite la imposibilidad o que uno de ellos no ostente la patria potestad, en cuyo caso habrá que aportar la correspondiente declaración responsable.

Plataforma educativa Rayuela / El Periódico

Junto a la solicitud será obligatorio adjuntar, como documentación básica, copia del libro de familia con todas las páginas escritas, o bien certificaciones del Registro Civil que lo sustituyan, además del documento que justifique la tutela, guarda o acogimiento del menor cuando proceda. También deberá aportarse la documentación acreditativa de los criterios alegados para la baremación cuando no pueda ser comprobada de oficio por la Administración.

Hasta cinco centros y baremación por criterios

La resolución precisa que las familias deberán indicar expresamente en la solicitud los criterios de admisión que quieren hacer valer, ya que, si no se marcan, no puntuarán en el baremo. Entre esos criterios figuran:

La existencia de hermanos matriculados en el centro

Que trabajen en él el padre, la madre o los tutores

La proximidad del domicilio familiar o laboral

La renta per cápita de la unidad familiar

de la unidad familiar Discapacidad reconocida

Condición de familia numerosa

Expediente académico (en las enseñanzas donde corresponda)

En los casos en los que la familia no autorice la consulta telemática de esos datos, deberá presentar la documentación justificativa correspondiente. Así ocurre, por ejemplo, con el certificado de empadronamiento para acreditar el domicilio familiar, la certificación de empresa para justificar el domicilio laboral o la documentación relativa a hermanos ya escolarizados en el centro.

Reservas de plaza para alumnado con necesidades específicas

La convocatoria también obliga a indicar en la solicitud si el alumno se acoge a alguna de las reservas de plaza previstas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Ahí se incluye al alumnado con necesidades educativas especiales, al que presenta dificultades derivadas de desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, situación de vulnerabilidad socioeducativa, incorporación tardía al sistema o determinadas condiciones personales o de historia escolar. También contempla reservas para quienes compatibilicen la ESO o el Bachillerato con enseñanzas regladas de música o danza o con programas deportivos de alto rendimiento.

Los centros deberán exponer desde este miércoles la resolución con el número de plazas vacantes de cada curso, incluidas las reservadas para estos perfiles, así como la zona de escolarización, las adscripciones, el calendario completo del procedimiento, el sistema de reclamaciones y el periodo de matrícula.

Matrícula en julio y septiembre

Una vez resuelto el proceso, el alumnado admitido deberá formalizar la matrícula entre el 1 y el 15 de julio de 2026 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Para quienes obtengan plaza después, a través de las comisiones de escolarización, el plazo se abrirá del 1 al 9 de septiembre. Si la matrícula no se formaliza dentro del periodo previsto, la plaza se perderá.