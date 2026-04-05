Hagiofobia o miedo a los santos

La palabra griega “Hagio” significa “Santo”, mientras que fobia, ya sabemos que se trata de un miedo fuera de lo normal. De allí viene el término hagiofobia, que es el miedo irracional a los santos, o cualquier otra cosa relacionada con ellos. Al ser una fobia extraña, es importante explicar su origen, que es un poco desconocido. La razón de este trastorno puede variar desde traumas, hasta por razones desconocidas. Por ejemplo, se cree que es muy común en familias creyentes, donde a los niños se les obliga a practicar la fe, y desarrollan aversión a estos objetos. También podemos decir que, debido a la forma que tienen algunas figuras sagradas, de pequeños causaron un impacto negativo en los jóvenes. Incluso es probable que a muchos niños se les haya asustado con el uso de estatuas u otro elemento sagrado similar.

Dependiendo del nivel de ansiedad, las personas afectadas con la hagiofobia podrían sufrir un desequilibrio emocional y mental si se expone de forma irresponsable a las figuras hagios.

Las causas

La causas son de origen desconocido pero sí se sabe por estudios recientes que pueden provenir de un entorno cercano; algunas de ellas son: experiencias traumáticas o negativas (eventos angustiantes vividos en entornos religiosos, como iglesias o templos, asociados a figuras religiosas pueden generar un rechazo profundo; educación estricta (haber crecido en un entorno religioso autoritario, basado en la culpa, el miedo al castigo divino o la condena, puede provocar que los símbolos sagrados se perciban como amenazantes); aprendizaje y Creencias (fobias adquiridas por observación o influencia de terceros -familiares- que muestran desdén o miedo hacia lo sagrado); y factores psicológicos (la asociación inconsciente de santos o lugares sagrados con la muerte, el castigo o un ‘ataque de pánico’ previo en un entorno religioso).

Síntomas Los síntomas incluyen ansiedad extrema, ataques de pánico, palpitaciones, sudoración y deseos de huir ante imágenes religiosas o al estar cerca de lugares de culto, llevando a la evitación total de dichos estímulos. Miedo irracional: Una respuesta desproporcionada al ver objetos sagrados, iconos o entrar en iglesias. Ansiedad de anticipación: Ansiedad severa solo con pensar que podrían estar expuestos a símbolos religiosos. Reacciones físicas: Taquicardia, falta de aire, sudoración, temblores o náuseas al estar ante el objeto de fobia. Conductas de evitación: Evitar iglesias, museos de arte sacro, cementerios o personas religiosas. Ataques: En casos graves se puede sufrir un ataque de pánico completo. Esta fobia puede surgir por creencias personales, experiencias traumáticas pasadas relacionadas con la religión o educación severa, y al igual que otras fobias, puede tratarse con terapia psicológica.

Estrategias de afrontamiento Evita crear más traumas: en estas circunstancias se tiene que rechazar situaciones o películas que desencadenen la fobia innecesariamente en un primer momento, para ello es mejor a través de un profesional, realizar la terapia de exposición. Terapia de exposición: Accede al estímulo fóbico de una forma que sea y resulte gradual, comienza con imágenes y la meta final es poder estar al lado de la figura de un santo sin ansiedad. Meditación y ejercicios de respiración: Para disminuir la ansiedad, los ejercicios de meditación serán muy importantes, así podrás hacer frente al miedo con mayor fuerza. Ayuda profesional: Busca la ayuda de un profesional de salud mental para poder superar los síntomas derivados de la ansiedad que genera la fobia. Hipnosis clínica: Algunas técnicas de reminiscencia y regresión nos ayuda a llegar al desencadenante de la fobia para poder superarla.

Para cualquier consulta sobre la Hagiofobia se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com

Luz Milagros Moreno Guzmán es terapeuta ocupacional en Badajoz