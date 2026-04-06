Los ayuntamientos extremeños ya pueden pedir las ayudas por las borrascas: anticipo del 100% y una línea estatal de 2.000 millones

Extremadura entra en una fase clave para paliar los efectos de las borrascas de este invierno en numerosos municipios de la región. La Secretaría de Estado de Política Territorial ha aprobado la resolución que regula las ayudas para que ayuntamientos y diputaciones financien obras en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios dañados por los fenómenos meteorológicos adversos, con subvenciones de hasta el 100% del coste y solicitudes abiertas hasta el 28 de abril.

La medida se enmarca en el Real Decreto-ley 5/2026 y permitirá sufragar desde la reparación de infraestructuras municipales hasta actuaciones en la red viaria provincial, además de obras de mejora, ampliación y nuevas instalaciones para prevenir inundaciones.

Para muchos municipios extremeños, especialmente los más pequeños, este paso da la posibilidad de afrontar obras urgentes sin asumir en solitario un coste que, en muchos casos, supera su capacidad financiera ordinaria.

Un mapa amplio en la región

Las ayudas podrán financiar hasta el 100% del coste de las actuaciones subvencionables. Podrán beneficiarse de esta línea los ayuntamientos y diputaciones provinciales incluidos en el anexo V de la Resolución de 20 de marzo de 2026, que fijó los municipios y, en su caso, las zonas afectadas por los temporales. Esa relación, además, podría ampliarse con nuevos municipios o zonas una vez se complete la evaluación de daños.

Carlos Gil

En el caso extremeño, se incluyen localidades de las dos provincias. En concreto, 160 municipios extremeños aparecen en el listado de beneficiarios de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar los daños causados por las borrascas del invierno: 63 localidades de la provincia de Badajoz y 97 de Cáceres.

La selección se basa en la propuesta de la Comisión de Evaluación de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía y Extremadura, con criterios como la situación financiera de los municipios o la necesidad de evacuaciones.

Solicitudes hasta el 28 de abril

El nuevo paso ahora es la apertura formal del procedimiento. Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico General, dirigidas al Registro General de la Subdelegación del Gobierno correspondiente. El plazo finaliza el próxio 28 de abril.

El Gobierno ha consignado una bolsa máxima inicial de 2.000 millones de euros para estas ayudas a entidades locales en Andalucía y Extremadura. Esa dotación tiene carácter ampliable hasta atender todas las solicitudes válidamente presentadas, condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito y a la correspondiente modificación presupuestaria.

Las subvenciones se concederán de forma directa, previa solicitud, y se instrumentarán mediante el pago anticipado de hasta el 100% del importe máximo de ayuda que pudiera corresponder. La concesión definitiva, no obstante, quedará condicionada al cumplimiento del objeto de la ayuda y a la adecuada justificación de los gastos.

Pendientes nuevas inclusiones y delimitaciones

En fechas próximas se publicará una nueva resolución con la delimitación de la zona incluida en el ámbito de competencias de estas ayudas para aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que registraron desalojos y no han sido afectados en su totalidad.

Se incluirá también una relación de municipios con derecho a la compensación del 100% del coste por daños que no figuraban inicialmente en el anexo V de la resolución del 20 de marzo, pero a los que correspondería su inclusión por haber registrado desalojos.

Un paquete más amplio de ayudas

La línea destinada a ayuntamientos y diputaciones forma parte de un paquete más amplio de medidas. Junto a estas subvenciones para infraestructuras locales, los afectados podrán acceder a ayudas del Ministerio del Interior por daños personales, en viviendas, enseres o negocios, así como por desalojos.

Cedido

En paralelo, la Agencia Tributaria ha activado ayudas específicas para autónomos y empresas de sectores como comercio, restauración y hospedaje, con importes que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros en función del volumen de operaciones. En el caso de las personas físicas, la cuantía asciende a 5.000 euros. Estas ayudas están exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, además de tener carácter inembargable.

También habrá apoyo para el campo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del FEGA, ha publicado una primera relación de potenciales beneficiarios de ayudas directas extraordinarias por los daños de las borrascas. El listado inicial incluye 140.559 titulares de explotaciones de Andalucía y Extremadura, con importes que oscilan entre 5.000 y 25.000 euros. El periodo de aceptación expresa de estas ayudas se abrirá entre el 7 y el 27 de abril, ambos inclusive.

Listado de municipios afectados

Provincia de Badajoz:

Acedera

Alange

La Albuera

Alconchel

Almendral

Arroyo de San Serván

Barcarrota

Benquerencia de la Serena

Berlanga

Bienvenida

Bodonal de la Sierra

Burguillos del Cerro

Cabeza la Vaca

Castilblanco

La Codosera

Don Benito

Esparragosa de la Serena

Esparragosa de Lares

Fuente del Arco

La Garrovilla

Herrera del Duque

Higuera la Real

Jerez de los Caballeros

La Lapa

Magacela

Medellín

Mirandilla

Montemolín

Nogales

Orellana la Vieja

Puebla de la Calzada

Quintana de la Serena

Rena

Ribera del Fresno

San Pedro de Mérida

Santa Amalia

Siruela

Táliga

Tamurejo

Torre de Miguel Sesmero

Torremayor

Valencia de las Torres

Valencia del Ventoso

Valverde de Leganés

Valverde de Mérida

Valle de Matamoros

Valle de Santa Ana

Villagonzalo

Villanueva de la Serena

Villanueva del Fresno

Villarta de los Montes

Zarza-Capilla

La Zarza

Valdelacalzada

Provincia de Cáceres: