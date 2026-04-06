Daños por temporales
Los ayuntamientos extremeños ya pueden pedir las ayudas por las borrascas: anticipo del 100% y una línea estatal de 2.000 millones
Los fondos financiarán obras para reparar infraestructuras y servicios dañados, con solicitudes abiertas hasta el 28 de abril, dentro de un paquete que se completa con otras subvenciones para autónomos y el campo
Extremadura entra en una fase clave para paliar los efectos de las borrascas de este invierno en numerosos municipios de la región. La Secretaría de Estado de Política Territorial ha aprobado la resolución que regula las ayudas para que ayuntamientos y diputaciones financien obras en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios dañados por los fenómenos meteorológicos adversos, con subvenciones de hasta el 100% del coste y solicitudes abiertas hasta el 28 de abril.
La medida se enmarca en el Real Decreto-ley 5/2026 y permitirá sufragar desde la reparación de infraestructuras municipales hasta actuaciones en la red viaria provincial, además de obras de mejora, ampliación y nuevas instalaciones para prevenir inundaciones.
Para muchos municipios extremeños, especialmente los más pequeños, este paso da la posibilidad de afrontar obras urgentes sin asumir en solitario un coste que, en muchos casos, supera su capacidad financiera ordinaria.
Un mapa amplio en la región
Las ayudas podrán financiar hasta el 100% del coste de las actuaciones subvencionables. Podrán beneficiarse de esta línea los ayuntamientos y diputaciones provinciales incluidos en el anexo V de la Resolución de 20 de marzo de 2026, que fijó los municipios y, en su caso, las zonas afectadas por los temporales. Esa relación, además, podría ampliarse con nuevos municipios o zonas una vez se complete la evaluación de daños.
En el caso extremeño, se incluyen localidades de las dos provincias. En concreto, 160 municipios extremeños aparecen en el listado de beneficiarios de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar los daños causados por las borrascas del invierno: 63 localidades de la provincia de Badajoz y 97 de Cáceres.
La selección se basa en la propuesta de la Comisión de Evaluación de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía y Extremadura, con criterios como la situación financiera de los municipios o la necesidad de evacuaciones.
Solicitudes hasta el 28 de abril
El nuevo paso ahora es la apertura formal del procedimiento. Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico General, dirigidas al Registro General de la Subdelegación del Gobierno correspondiente. El plazo finaliza el próxio 28 de abril.
El Gobierno ha consignado una bolsa máxima inicial de 2.000 millones de euros para estas ayudas a entidades locales en Andalucía y Extremadura. Esa dotación tiene carácter ampliable hasta atender todas las solicitudes válidamente presentadas, condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito y a la correspondiente modificación presupuestaria.
Las subvenciones se concederán de forma directa, previa solicitud, y se instrumentarán mediante el pago anticipado de hasta el 100% del importe máximo de ayuda que pudiera corresponder. La concesión definitiva, no obstante, quedará condicionada al cumplimiento del objeto de la ayuda y a la adecuada justificación de los gastos.
Pendientes nuevas inclusiones y delimitaciones
En fechas próximas se publicará una nueva resolución con la delimitación de la zona incluida en el ámbito de competencias de estas ayudas para aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que registraron desalojos y no han sido afectados en su totalidad.
Se incluirá también una relación de municipios con derecho a la compensación del 100% del coste por daños que no figuraban inicialmente en el anexo V de la resolución del 20 de marzo, pero a los que correspondería su inclusión por haber registrado desalojos.
Un paquete más amplio de ayudas
La línea destinada a ayuntamientos y diputaciones forma parte de un paquete más amplio de medidas. Junto a estas subvenciones para infraestructuras locales, los afectados podrán acceder a ayudas del Ministerio del Interior por daños personales, en viviendas, enseres o negocios, así como por desalojos.
En paralelo, la Agencia Tributaria ha activado ayudas específicas para autónomos y empresas de sectores como comercio, restauración y hospedaje, con importes que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros en función del volumen de operaciones. En el caso de las personas físicas, la cuantía asciende a 5.000 euros. Estas ayudas están exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, además de tener carácter inembargable.
También habrá apoyo para el campo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del FEGA, ha publicado una primera relación de potenciales beneficiarios de ayudas directas extraordinarias por los daños de las borrascas. El listado inicial incluye 140.559 titulares de explotaciones de Andalucía y Extremadura, con importes que oscilan entre 5.000 y 25.000 euros. El periodo de aceptación expresa de estas ayudas se abrirá entre el 7 y el 27 de abril, ambos inclusive.
Listado de municipios afectados
Provincia de Badajoz:
- Acedera
- Alange
- La Albuera
- Alconchel
- Almendral
- Arroyo de San Serván
- Barcarrota
- Benquerencia de la Serena
- Berlanga
- Bienvenida
- Bodonal de la Sierra
- Burguillos del Cerro
- Cabeza la Vaca
- Castilblanco
- La Codosera
- Don Benito
- Esparragosa de la Serena
- Esparragosa de Lares
- Fuente del Arco
- La Garrovilla
- Herrera del Duque
- Higuera la Real
- Jerez de los Caballeros
- La Lapa
- Magacela
- Medellín
- Mirandilla
- Montemolín
- Nogales
- Orellana la Vieja
- Puebla de la Calzada
- Quintana de la Serena
- Rena
- Ribera del Fresno
- San Pedro de Mérida
- Santa Amalia
- Siruela
- Táliga
- Tamurejo
- Torre de Miguel Sesmero
- Torremayor
- Valencia de las Torres
- Valencia del Ventoso
- Valverde de Leganés
- Valverde de Mérida
- Valle de Matamoros
- Valle de Santa Ana
- Villagonzalo
- Villanueva de la Serena
- Villanueva del Fresno
- Villarta de los Montes
- Zarza-Capilla
- La Zarza
- Valdelacalzada
Provincia de Cáceres:
- Abertura
- Acebo
- Acehúche
- Aceituna
- Ahigal
- Albalá
- Alcántara
- Alcuéscar
- Aldeacentenera
- La Aldea del Obispo
- Alía
- Almoharín
- Arroyo de la Luz
- Barrado
- Berrocalejo
- Bohonal de Ibor
- Brozas
- Cabezuela del Valle
- Cabrero
- Campo Lugar
- Cañamero
- Cañaveral
- Carrascalejo
- Casar de Cáceres
- Casas del Castañar
- Casas del Monte
- Casillas de Coria
- Castañar de Ibor
- Cedillo
- Cerezo
- Cilleros
- Conquista de la Sierra
- Coria
- Cuacos de Yuste
- La Cumbre
- Eljas
- Escurial
- La Garganta
- Gargüera
- Garrovillas de Alconétar
- El Gordo
- La Granja
- Guadalupe
- Guijo de Santa Bárbara
- Herrera de Alcántara
- Hinojal
- Holguera
- Hoyos
- Huélaga
- Jerte
- Ladrillar
- Malpartida de Cáceres
- Malpartida de Plasencia
- Mata de Alcántara
- Membrío
- Mohedas de Granadilla
- Monroy
- Moraleja
- Navaconcejo
- Navas del Madroño
- La Pesga
- Piedras Albas
- Pinofranqueado
- Portezuelo
- Rebollar
- Robledillo de Trujillo
- Robledollano
- Salvatierra de Santiago
- San Martín de Trevejo
- Santiago de Alcántara
- Santiago del Campo
- Santibáñez el Bajo
- Segura de Toro
- Toril
- El Torno
- Torrecillas de la Tiesa
- Torre de Santa María
- Torrejoncillo
- Torremocha
- Torrequemada
- Trujillo
- Valdecañas de Tajo
- Valdefuentes
- Valdehúncar
- Valdelacasa de Tajo
- Valdemorales
- Valdeobispo
- Valencia de Alcántara
- Valverde del Fresno
- Villa del Rey
- Villamiel
- Villar de Plasencia
- Zarza de Montánchez
- Zarza la Mayor
- Rosalejo
- Vegaviana
- Tiétar
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