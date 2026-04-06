Las carreras extremeñas con más movilidad Erasmus y lo que cuesta vivir en Róterdam, Múnich y Bolonia

La movilidad internacional mantiene su atractivo entre los universitarios extremeños. Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería Informática y Psicología lideran los rankings de carreras con mayor movilidad internacional, según datos publicados por las universidades españolas y por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

A partir de esa base, la plataforma de alquiler para estudiantes HousingAnywhere ha analizado las ciudades más atractivas para cursar esos estudios en el extranjero y ha elaborado una guía sobre el coste de vida asociado a esos destinos. El estudio destaca que estos grados cuentan con flexibilidad académica en sus planes de estudio y con una experiencia internacional que aporta valor añadido al futuro del alumnado.

Las ciudades preferidas por los estudiantes

Entre los alumnos se dibuja así un mapa de ciudades europeas que destacan por su oferta académica, su calidad de vida y su atractivo para quienes buscan cursar fuera una parte de su formación. Para los alumnos de ADE, Róterdam aparece como el destino más interesante por su ecosistema empresarial, su conexión con multinacionales, su presencia de startups y una vida universitaria muy vinculada al mundo de los negocios.

En el caso de Ingeniería Informática, el foco se sitúa en Múnich, presentada como un entorno tecnológico de referencia por la presencia de grandes empresas industriales, firmas de software y un tejido de startups muy activo. Para los estudiantes de esta titulación, cursar estudios en instituciones como la Universidad Técnica de Múnich supone, según el análisis, una vía para conectar con la industria, participar en proyectos reales, acceder a laboratorios punteros y desenvolverse en uno de los entornos de innovación más potentes de Europa.

Carlos Gil

Para Psicología, el estudio destaca Bolonia, una ciudad que asocia tradición universitaria, vida estudiantil intensa y un ambiente multicultural. La Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa, ofrece además un entorno especialmente atractivo para esta disciplina, con facultades activas, seminarios constantes y una comunidad internacional que enriquece la experiencia.

Coste de vida en tres destinos de referencia

Junto al interés académico de estos destinos, el análisis incorpora una guía del coste de vida. En Róterdam, el precio medio de una habitación se sitúa en 850 euros al mes. A ello se suma una cesta de la compra de entre 200 y 250 euros mensuales y un gasto en transporte de entre 60 y 100 euros, aunque muchos estudiantes optan por la bicicleta. El presupuesto mensual recomendado para vivir con comodidad ronda los 1.300 euros.

En Múnich, el alquiler medio de una habitación asciende a 808 euros mensuales. La cesta de la compra también se mueve entre 200 y 250 euros al mes, mientras que el transporte cuenta con la referencia del Deutschlandticket con tarifa reducida para estudiantes, que permite utilizar metro, S-Bahn, tranvía, autobuses y trenes regionales por entre 29 y 38 euros. El presupuesto mensual recomendado se sitúa en torno a los 1.200 euros.

En Bolonia, el gasto previsto es algo más contenido. El alquiler medio de una habitación se sitúa en 655 euros al mes, la cesta de la compra suele oscilar entre 150 y 200 euros y el transporte puede resolverse con abonos mensuales de alrededor de 30 euros o con opciones bonificadas. El coste mensual estimado para la estancia ronda los 1.000 euros.

Ayudas para estudiar en el extranjero

El texto recuerda también que estudiar fuera no solo es una experiencia académica, sino una inversión en el futuro profesional de los jóvenes. En este sentido, el SEPIE gestiona los fondos europeos destinados a los españoles con una beca de movilidad Erasmus+, con una cuantía de 350 euros mensuales para las ciudades analizadas.

A esa cantidad pueden sumarse 250 euros adicionales para estudiantes con menos recursos. Además, los universitarios también pueden beneficiarse de otras ayudas ofrecidas a nivel nacional, regional o por las propias universidades.

La UEx y la movilidad exterior

Ese interés por la movilidad internacional también tiene reflejo en la Universidad de Extremadura. En el curso 2022-2023, la UEx recibió 472 estudiantes extranjeros entre ambos cuatrimestres y contó con 418 alumnos en Europa con una beca Erasmus, además de otros 75 participantes en el programa Quercus Plus para realizar prácticas en el ámbito europeo.

Los datos muestran que la experiencia internacional sigue formando parte del itinerario de muchos universitarios extremeños. Sin embargo, más allá del atractivo académico y profesional de estos intercambios, el coste de vivir en destino continúa marcando la diferencia para muchas familias.