CSIF reanuda las protestas para exigir la equiparación salarial en la Junta de Extremadura

CSIF ha convocado una nueva concentración este miércoles 8 de abril junto al edificio del III Milenio de Mérida para exigir que se equiparen los salarios de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura con los del resto de comunidades autónomas. Con esta nueva protes se reabre una reivindicación que el sindicato mantiene desde hace meses y que ahora vuelve a la calle en plena interinidad política. Según informa el sindicato en una nota, la movilización busca denunciar una situación de "discriminación" que, a su juicio, sigue sin corregirse.

La organización sindical añade que esta reclamación no es nueva, sino la reactivación de un conflicto que quedó en pausa durante el proceso electoral. El objetivo ahora es volver a situar en primer plano una demanda que CSIF considera pendiente tanto dentro de la administración autonómica como en la comparación con otros territorios.

Una reivindicación que viene de atrás

La concentración enlaza con la protesta que el sindicato ya celebró el 31 de octubre de 2025 en Mérida para reclamar la homologación salarial de este colectivo. Entonces, CSIF denunció la falta de respuesta de la Junta y defendió que existía una "enorme diferencia" entre los sueldos de los empleados públicos extremeños de este ámbito y la media de otras autonomías.

Esa línea reivindicativa se mantuvo también en enero. En dos comunicaciones difundidas los días 16 y 20 de enero de 2026, el sindicato volvió a pedir una subida de los complementos específicos para equiparar las retribuciones y argumentó que la Administración General de la Junta seguía en desventaja frente a otros sectores de la propia administración autonómica.

El trasfondo: negociación y agravio comparativo

CSIF plantea ahora una doble queja. Por un lado, reclama la igualdad salarial con los empleados públicos de otras comunidades. Por otro, exige igualdad de trato dentro de la propia Junta de Extremadura. Esa segunda idea ya apareció con claridad en enero, cuando el sindicato valoró positivamente la subida general del 4% en las nóminas de los empleados públicos de la Junta, pero advirtió de que el incremento adicional de 80 euros al mes para los docentes no resolvía la homologación y, a su juicio, volvía a dejar fuera a la Administración General.

La organización viene defendiendo como salida una revisión de los complementos específicos o la creación de un complemento autonómico que permita acercar los salarios de este personal a los de otras comunidades. Esa es la base de una protesta que, más allá del gesto sindical, apunta a una discusión de fondo sobre cómo se distribuyen las mejoras retributivas dentro de la estructura autonómica.

La movilización, en plena interinidad política

La nueva concentración llega además en un momento especialmente delicado para la política extremeña. La investidura de María Guardiola no salió adelante en el debate celebrado en la Asamblea los días 4 y 6 de marzo, y PP y Vox siguen negociando un posible acuerdo de gobierno.

En ese contexto, CSIF sostiene en su nota que no ha habido avances sobre esta reivindicación y que el Gobierno en funciones no ha dado pasos para corregir la situación. La protesta del miércoles busca precisamente aumentar la presión pública en una comunidad que continúa sin un Ejecutivo investido y con el calendario político corriendo hacia el plazo máximo para evitar una repetición electoral.