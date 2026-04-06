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Transporte regional

Extremadura refuerza el control del peso en carretera con seis nuevas básculas móviles para la Guardia Civil

Los dispositivos permitirán intensificar la vigilancia fuera de las estaciones fijas y combatir el exceso de carga en el transporte de mercancías

Extremadura refuerza el control sobre el peso de los vehículos en carretera

Extremadura refuerza el control sobre el peso de los vehículos en carretera

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

La Junta de Extremadura ha entregado a la Guardia Civil seis nuevas básculas móviles destinadas al control de peso de vehículos en carretera, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar la igualdad en el sector del transporte.

La incorporación de estos equipos permitirá a los agentes desplegar controles de peso más ágiles en distintos puntos de la red viaria, especialmente en zonas alejadas de las estaciones fijas de pesaje. Estas instalaciones, dependientes del Servicio de Inspección de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ven así reforzada su capacidad operativa.

Tecnología de última generación

Los nuevos dispositivos incorporan equipos informáticos avanzados, similares a los utilizados en aeronaves militares, y cuentan con la capacidad de transmitir los resultados del pesaje mediante conexión wifi.

Los agentes encargados de su uso han recibido formación específica por parte de la empresa fabricante en España, con el fin de garantizar un manejo eficaz y preciso durante las labores de inspección en carretera.

Seguridad vial y competencia en el sector

Las actuaciones de control de peso se enmarcan dentro del plan anual del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que establece las directrices para la vigilancia del transporte por carretera en todo el país.

Según este marco, "los excesos de peso en los vehículos de transporte de mercancías sobre la masa máxima autorizada, aparte de los daños que producen en la infraestructura y del peligro que suponen para la seguridad vial, distorsionan la competencia y la ordenación del transporte".

Compromiso institucional

El exceso de carga puede provocar un mayor desgaste en elementos clave como los sistemas de frenado o suspensión, incrementando el riesgo de accidente.

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Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura y la Guardia Civil refuerzan su compromiso con la seguridad en carretera y con la protección de las infraestructuras públicas.

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