De hoteles a industria: las 67 empresas extremeñas que recibirán 5,7 millones en incentivos a la inversión

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el anuncio de publicidad de las ayudas concedidas por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, al amparo del régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial, con 5.703.574 euros para 67 empresas y una inversión subvencionable total de 18.690.382,31 euros.

La resolución recoge una nueva tanda de ayudas concedidas a empresas extremeñas dentro del Decreto 1/2023, de 11 de enero, por el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito regional.

Un nuevo reparto con impacto en varios sectores

Los proyectos subvencionados abarcan sectores diversos, desde la industria manufacturera y la agroalimentación hasta la logística, la hostelería, el turismo o los servicios profesionales y tecnológicos. La línea se dirige especialmente a pymes y permite tanto la creación de nuevas empresas o centros productivos como la ampliación, modernización o traslado de instalaciones existentes.

Las ayudas son a fondo perdido y están destinadas a financiar inversiones vinculadas a maquinaria, obra civil, instalaciones, bienes de equipo, equipamiento relacionado con empresa 4.0 y procesos clave para asegurar la continuidad empresarial, incluido el relevo generacional. Los incentivos se aplican a proyectos con una inversión mínima de 25.000 euros y máxima de 1.200.000 euros.

El programa funciona mediante subvención directa, toda solicitud que cumpla los requisitos establecidos tiene derecho a la ayuda. Además, las empresas deben realizar una aportación financiera mínima del 25% de la inversión subvencionable con recursos propios o financiación externa sin ayuda pública, lo que refuerza el compromiso empresarial con los proyectos presentados.

Las mayores cuantías de esta resolución

Entre las subvenciones más elevadas publicadas en esta relación figura Galvanizados de Extremadura, SA, con 467.421 euros. Le siguen NR Empresarial, SL, con 359.994 euros; Resilux Iberica Packaging, SA, con 359.860 euros; Alimentos Segunda Transformación de Extremadura, SA, con 359.304 euros; Hermanos Juan Lopez, SA, con 341.211 euros; y Cherry World, SL, con 316.750 euros.

También destacan, por encima de los 200.000 euros, Fertilizantes Cidae, SL, con 222.728 euros; Zafra Medina Mecanizados, SL, con 209.649 euros; y Hotel Rural Villa Xarahiz, SL, con 201.364 euros.

Solicitud abierta

La Junta señala que, desde la apertura de la convocatoria actual, se han aprobado 764 expedientes con un total de 56.422.549 euros en ayudas concedidas, lo que ha permitido facilitar inversiones empresariales en Extremadura por 186.545.552,58 euros. La financiación se realiza, siempre que sea posible, con cargo al Programa Operativo FEDER de Extremadura 2021-2027, con una cofinanciación del 85%, salvo en el caso de las grandes empresas, que no pueden recibir fondos FEDER.

El plazo de solicitud continúa abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 a través de la web de Extremadura Empresarial. La publicación permite conocer con detalle qué empresas integran este nuevo bloque de ayudas.

El listado completo de empresas beneficiarias

• Barrantes Pedrera Sergio

• Velada Hoteles Gestión, SL

• Ondupack, SA

• Nava de la Osa, SL

• Moreno Zancudo 24, SL

• Minusval, SLU

• Perfiles del Guadiana, SL

• Bobimex, SL

• Costa&Barrena Gyneintegral, SLP

• Finca Casarejo, SLU

• Cherry World, SL

• Aridos y Hormigones Rodríguez, SAL

• Cirex Fruits Sociedad Cooperativa

• Mercoguadiana, SL

• Alimentos Segunda Transformación de Extremadura, SA

• Hotel Rural Villa Xarahiz, SL

• Sirius Restauracion, SL

• Resilux Iberica Packaging, SA

• Los Jardines de las Bóvedas, SL

• Ruiz Campos, Veronica

• Ibérica de Distribución y Operadores Extremeños, SL

• Jamones y Paletas del Suroeste, SA

• Cuatroembe, SL

• Sendin Pavimentos y Abastecimientos, SA

• Jose Manuel Saban Merchan

• Panadería Chin Chin, SL

• NR Empresarial, SL

• Chamorro Logística, SL

• Hurtado Valiño, Rocio

• Mecanizados Ifaga, SL

• Elaborex, Calidad en la Construcción, SL

• Extrecap Tapones y Cierres de Garantia, SL

• Euroextremeña de Montajes Industriales, SL

• Hernández Fernández, Pedro

• Lalamala, SL

• Garcilasso Imprenta & Rotulación, SL

• Hermanos Juan Lopez, SA

• Besthome Services, SL

• Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA

• Marina Soledad Alonso Soltero

• Zafra Medina Mecanizados, SL

• Gisele Victoria Abreu de la Cruz

• Pulido Granado Victor Manuel

• Restaurante Venta Don Jose, Sociedad Limitada

• Juan Manuel Martínez Rubio

• Ana Belén Rodríguez Sanchez

• Salones Selene y Pastelería Mauro, SL

• Monrobel Alcantara Antonio

• Galvanizados de Extremadura, SA

• Carlos Alberto González Barragan

• Julian Nuñez Instalaciones, SLU

• Jucael 25, SL

• Panif. Ntra. Sra. de la Concepción, SLL

• Vibrados La Estrella, SL

• Edificaciones Castro Mateos, SL

• Panificadora de la Mata, SL

• Cuatroembe, SL

• Raul Barrado Villar

• Sierra la Horca, SL

• Fertilizantes Cidae, SL

• Jimenez Perez, Irene

• Jaime Amador Calzado

• Petroleos Carril, SL

• Petroleos Carril, SL

• Japanese Spa Salamanca, SL

• Materiales Nuñez Rodríguez, SL

• María Inmaculada Cayado Silva