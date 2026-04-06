La Junta e i-DE refuerzan su coordinación para mejorar la respuesta ante emergencias eléctricas en Extremadura

La coordinación ante incidencias eléctricas en Extremadura ha dado un paso más. La Junta y la distribuidora i-DE han reforzado sus mecanismos de colaboración tras una visita institucional al Centro de Control de Distribución (COD), desde donde se supervisa en tiempo real la red eléctrica de la comunidad autónoma.

El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, y la directora del 112 Extremadura, Marisol Ponce, han recorrido estas instalaciones junto al delegado territorial de Iberdrola en Extremadura, David Martín Arevalillo, y la directora de Servicio al Cliente, Mónica Miyar, con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento del sistema y ajustar la respuesta conjunta ante posibles incidencias.

Supervisión en tiempo real

Desde el COD se controla una red que supera los 12.600 kilómetros de líneas eléctricas en Extremadura. El sistema opera mediante herramientas de telecontrol que permiten detectar cualquier incidencia de forma inmediata y actuar con rapidez para garantizar la continuidad del suministro.

Durante la visita, se ha puesto el foco en la capacidad del centro para monitorizar de forma permanente los parámetros de la red, lo que facilita una gestión más eficiente y una respuesta ágil tanto para los usuarios particulares como para la actividad empresarial.

Coordinación con el 112

La visita se enmarca en el convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura e i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, que establece canales directos de coordinación entre el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 y la compañía distribuidora.

Según se ha señalado durante el recorrido, este marco permite mejorar la respuesta conjunta ante situaciones que afecten al suministro eléctrico o a infraestructuras esenciales, especialmente en contextos de emergencia.

Una red extensa en la región

En Extremadura, i-DE gestiona más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 2.000 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión. A ello se suman 3.467 centros de transformación en servicio y 74 subestaciones.

Toda esta infraestructura, que da servicio tanto a particulares como a empresas, se encuentra bajo supervisión continua desde el centro de control, considerado una pieza clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la comunidad.