Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones de la JuntaPlan director del busPasos de peatonesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Las obras en la variante de Malpartida.

Las obras en la variante de Malpartida. / Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las voladuras en la variante de Malpartida de Cáceres son la única opción para abrir paso: se enfrentan a un gran desmonte de 1,7 kilómetros y más de 1,6 millones de toneladas de granito

El proyecto ha situado el principal corte del trazado entre los puntos kilométricos 4,3 y 6, donde se alcanza una altura máxima de 16,7 metros y el terreno rocoso ha obligado a recurrir a explosivos. Los vecinos de Las Arenas mostraban su queja por la potencia de estas explosiones

Juan Trejo, presidente del sector tecnológico: "Extremadura tiene talento, la diferencia está en el volumen de nuestras empresas"

El nuevo responsable de la patronal extremeña Aextic ve potencial en ámbitos como la ciberseguridad o la inteligencia artificial, aunque advierte de las dificultades para retener profesionales

Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años

El jefe provincial, José Luis Capilla insiste en que estos vehículos de movilidad personal "no son un juguete" y pide a las familias que sean conscientes del riesgo que implica su uso. La Policía Local señala que la infracción más habitual sigue siendo circular por aceras y zonas peatonales

El autobús urbano de Cáceres apuesta por la intermodalidad y conectará mejor con la estación de tren

El Ayuntamiento de Cáceres planea mejorar la conexión del autobús urbano con la estación de tren, buscando facilitar la intermodalidad y el acceso a otros transportes públicos

Noticias relacionadas

El Parkinson no es solo cosa de mayores: aumentan los casos en Extremadura

Desde la Asociación Regional Parkinson Extremadura alertan del incremento de pacientes. Estiman entre 3.000 y 4.000 afectados en la región, y reclaman más concienciación para romper con los mitos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
  2. Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
  3. Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
  4. Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia
  5. El Cacereño no se rinde aún
  6. Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
  7. La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
  8. Luis Pastor, memoria de la emigración en Extremadura: 'Cerrar el círculo de mi vida es volver a Las Villuercas

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril

Extremadura, segunda región con más porcentaje de población fuera de la ‘hora de oro’

Extremadura, segunda región con más porcentaje de población fuera de la ‘hora de oro’

Juan Trejo, presidente del sector tecnológico: "Extremadura tiene talento, la diferencia está en el volumen de nuestras empresas"

El Parkinson no es solo cosa de mayores: aumentan los casos en Extremadura

Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar

Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar

Almendralejo cierra una Semana Santa de fervor y mucha pasión

Educación abre el proceso de escolarización para más de 6.800 niños de tres años: requisitos para entrar en el colegio elegido

Educación abre el proceso de escolarización para más de 6.800 niños de tres años: requisitos para entrar en el colegio elegido

Extremadura autoriza cuatro plantas fotovoltaicas en Cáceres con más de 82 millones de inversión

Extremadura autoriza cuatro plantas fotovoltaicas en Cáceres con más de 82 millones de inversión
Tracking Pixel Contents