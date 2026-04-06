Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El proyecto ha situado el principal corte del trazado entre los puntos kilométricos 4,3 y 6, donde se alcanza una altura máxima de 16,7 metros y el terreno rocoso ha obligado a recurrir a explosivos. Los vecinos de Las Arenas mostraban su queja por la potencia de estas explosiones

El nuevo responsable de la patronal extremeña Aextic ve potencial en ámbitos como la ciberseguridad o la inteligencia artificial, aunque advierte de las dificultades para retener profesionales

El jefe provincial, José Luis Capilla insiste en que estos vehículos de movilidad personal "no son un juguete" y pide a las familias que sean conscientes del riesgo que implica su uso. La Policía Local señala que la infracción más habitual sigue siendo circular por aceras y zonas peatonales

El Ayuntamiento de Cáceres planea mejorar la conexión del autobús urbano con la estación de tren, buscando facilitar la intermodalidad y el acceso a otros transportes públicos

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Desde la Asociación Regional Parkinson Extremadura alertan del incremento de pacientes. Estiman entre 3.000 y 4.000 afectados en la región, y reclaman más concienciación para romper con los mitos