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Extremadura entra este martes en alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y rachas de viento

El aviso afectará al norte de Cáceres, las Vegas del Guadiana y la Meseta cacereña

Lluvias.

Lluvias. / rober solsona

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Buena parte de Extremadura permanecerá este martes, 7 de abril, en alerta amarilla por lluvias, tormentas y vientos fuertes del sur, que podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La llegada de una nueva borrasca a la región activará el aviso amarillo por lluvias intensas en el norte de Cáceres, las Vegas del Guadiana y la Meseta cacereña, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta por lluvias comenzará esta medianoche en el norte cacereño y a las 10.00 horas en la Meseta y las Vegas del Guadiana, manteniéndose vigente hasta las 22.00 horas.

En cuanto a los avisos por viento, estarán activos entre las 10.00 y las 18.00 horas en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, el sur de Badajoz y la Meseta cacereña.

Ante estas situaciones, precaución

Ante este tipo de situaciones, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 aconseja a las alcaldías de estas zonas que mantengan en alerta a las agrupaciones locales de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y a los servicios municipales de mantenimiento.

También se recomienda revisar bajantes de tejados y posibles acumulaciones de escombros, objetos, hojas o tierra que puedan dificultar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado.

Del mismo modo, se pide extremar la vigilancia sobre sumideros, socavones y muros que se encuentren en mal estado. En carretera, se aconseja a la ciudadanía circular con la máxima precaución. Además, conviene estar pendiente de posibles desprendimientos, evitar cruzar vías inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Respecto al viento, el 112 recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados, no resguardarse junto a muros, tapias o árboles, evitar viajar en la medida de lo posible y, si es necesario desplazarse por carretera, hacerlo con mucha prudencia.

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Asimismo, se insiste en extremar la precaución durante los adelantamientos y en llevar siempre un teléfono para poder contactar con el Servicio de Emergencias 112 en caso necesario.

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