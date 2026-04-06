Una tesis de la UEx analiza el ciclo menstrual tras la covid en 17.000 mujeres y alerta del sesgo científico

La ginecóloga extremeña Miriam Al Adib, con consulta en Almendralejo, ha defendido en la Universidad de Extremadura (UEx) una tesis doctoral sobre las alteraciones del ciclo menstrual tras la infección y la vacunación, un trabajo que además cuestiona la escasa atención histórica a la salud femenina.

La investigación que ha llevado a Miriam Al Adib hasta la máxima calificación doctoral nace de una pregunta que muchas mujeres formularon durante los años más duros de la pandemia y que, según sostiene la autora, tardó demasiado en entrar de lleno en la agenda científica: qué ocurrió con el ciclo menstrual tras pasar la covid-19 o después de la vacunación.

La tesis, defendida en la Universidad de Extremadura, sitúa ese debate en un terreno académico y clínico. No se limita a describir alteraciones menstruales, sino que plantea una reflexión de fondo sobre cómo se investiga la salud femenina y sobre el lugar que ocupa dentro de la producción biomédica, incluso en un contexto tan extraordinario como el de la pandemia.

Más de 17.000 mujeres y tres artículos científicos

El trabajo está basado en una cohorte de más de 17.000 mujeres, una dimensión que lo convierte, según la información facilitada por la propia autora, en uno de los mayores estudios realizados sobre salud menstrual durante la pandemia. La tesis se ha presentado además como compendio de tres artículos científicos publicados en revistas internacionales de referencia.

A partir de ese material, la investigadora analiza las alteraciones menstruales asociadas tanto a la infección como a la vacunación, así como los factores clínicos y sociodemográficos implicados. El enfoque no se queda solo en la observación de síntomas o variaciones, sino que trata de ordenar qué variables pueden ayudar a explicar por qué no todas las mujeres experimentaron los mismos cambios ni con la misma intensidad.

El debate sobre el sesgo biomédico

Más allá de los hallazgos clínicos, la tesis introduce una crítica clara sobre el modo en que la ciencia ha mirado tradicionalmente la salud de las mujeres. Al Adib sostiene que, mientras la pandemia generó una producción científica masiva, los efectos de la infección y de la inmunización sobre la menstruación quedaron en gran medida relegados, algo que vincula a una perspectiva androcentrista persistente en la investigación biomédica.

La autora ha señalado que las dificultades para investigar y publicar en salud de las mujeres persisten "incluso con datos sólidos y revisión por pares". En su planteamiento, la cuestión no es solo académica. También interpela a la forma en que se fijan prioridades, se formulan hipótesis y se decide qué asuntos merecen más recursos, más atención y más legitimidad dentro del sistema científico.

De la literatura científica a la consulta

Ese es, probablemente, el punto con mayor trascendencia fuera de la universidad. Al Adib advierte de que cuando la biología femenina se estudia menos, el problema no se queda en los artículos: desciende a la consulta, condiciona la práctica clínica y termina afectando a la vida cotidiana de millones de mujeres. En una comunidad como Extremadura, donde el arraigo territorial de los profesionales sanitarios resulta especialmente relevante, ese vínculo entre investigación y asistencia adquiere un peso añadido.

La tesis ha sido desarrollada en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Extremadura, dentro del programa de doctorado en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología. Desde ahí, la investigación abre una discusión que va más allá del episodio concreto de la pandemia y apunta a una exigencia más amplia: integrar de forma sistemática las diferencias biológicas por sexo no como una cuestión ideológica, sino como una condición de rigor científico, de calidad asistencial y de equidad en salud.