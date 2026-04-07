Empleo regional
1,8 millones y hasta 300 empleos: Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de Crisol-Formas
La convocatoria publicada en el DOE permitirá a empresas y entidades contratar durante al menos tres meses a participantes y tutores del programa hasta el 7 de octubre de 2026
La Junta de Extremadura ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria de 2026 de las ayudas dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas participantes en los proyectos del Programa Crisol-Formas. La inversión asciende a 1,8 millones de euros y permitirá la creación de hasta 300 empleos.
La convocatoria contempla un incremento presupuestario respecto al ejercicio anterior. En concreto, la Junta, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, eleva la dotación desde el millón de euros de la pasada convocatoria hasta los 1,8 millones actuales.
Ese aumento permitirá financiar la contratación de hasta 100 beneficiarios más en empresas privadas durante un periodo mínimo de tres meses. La convocatoria está dirigida a quienes hayan superado con evaluación positiva la primera etapa del programa, así como a los tutores de acompañamiento que continúan hasta su finalización.
Qué empresas pueden acogerse
Podrán beneficiarse de estas subvenciones empresas privadas, personas trabajadoras autónomas, profesionales colegiados, tanto personas físicas como jurídicas, además de comunidades de bienes, sociedades civiles, entidades sin ánimo de lucro y uniones temporales de empresas que formalicen contratos.
De este modo, la convocatoria amplía el abanico de posibles beneficiarios con el objetivo de favorecer la incorporación laboral de quienes han participado en los proyectos de Crisol-Formas desarrollados en 2025.
Contratos de jornada completa y vinculados a la formación
Las contrataciones deberán realizarse en el plazo de quince días naturales desde la finalización de la primera etapa del proyecto Crisol-Formas, o, en su caso, dentro del periodo ampliado o aplazado. Además, deberán estar vinculadas a ocupaciones relacionadas con la especialidad formativa cursada.
Los contratos tendrán que ser a jornada completa, con una duración mínima de tres meses, y contemplar retribuciones conforme al salario mínimo interprofesional vigente o al convenio colectivo aplicable.
Solicitudes abiertas desde el 8 de abril
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante seis meses, desde el 8 de abril hasta el 7 de octubre de 2026.
Las empresas interesadas deberán presentar su solicitud en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la formalización del contrato.
La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a toda la información relativa al procedimiento, se realizará a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura.
Concesión directa y convocatoria abierta
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se llevará a cabo mediante concesión directa en régimen de convocatoria abierta.
Con esta línea de ayudas, la Junta busca reforzar la inserción laboral de las personas que han pasado por el Programa Crisol-Formas y facilitar su llegada al mercado de trabajo a través de empresas privadas en Extremadura.
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