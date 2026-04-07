Más de 140.000 agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía pueden validar ya sus ayudas por las borrascas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto este martes, 7 de abril, el plazo para que los agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas de enero y febrero en Extremadura y Andalucía validen las ayudas directas extraordinarias habilitadas por el Gobierno para compensar la pérdida de renta en sus explotaciones. La medida afecta, en esta primera resolución, a 140.559 potenciales beneficiarios, que deberán confirmar expresamente la percepción de la subvención para poder cobrarla.

La cuantía asignada oscila entre 5.000 y 25.000 euros por beneficiario y el plazo para completar el trámite permanecerá abierto hasta el 27 de abril. Se trata de una de las piezas centrales del plan de respuesta diseñado por el Ejecutivo para paliar los daños causados por los temporales que golpearon con especial intensidad a Extremadura y Andalucía durante los primeros meses del año.

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La activación de este procedimiento se ha comunicado este lunes al sector agrario en una reunión celebrada en la sede del ministerio, en la que el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, y la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Silvia Capdevila, han explicado a las organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas el sistema previsto para canalizar estas ayudas.

En ese encuentro han participado representantes de Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agro-alimentarias, a quienes se les ha detallado el funcionamiento del formulario que desde hoy puede presentarse a través de la sede electrónica del FEGA.

Un trámite obligatorio desde este martes

Aunque el sistema fue anunciado días atrás con la publicación de la primera relación de beneficiarios, es este 7 de abril cuando se abre formalmente el plazo para realizar la validación de la ayuda. El trámite resulta imprescindible: quienes figuren en el listado difundido por el ministerio no cobrarán automáticamente si no presentan esa aceptación expresa dentro del plazo establecido.

La confirmación incorpora además una declaración responsable en la que el titular de la explotación debe dejar constancia de que ha sufrido daños como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos y de que el importe adjudicado no supera el valor real de las pérdidas registradas.

El ministerio ha insistido en este punto porque se trata de ayudas públicas de Estado destinadas a compensar daños reales, no a generar una percepción superior a la merma ocasionada. Por eso, tanto en la reunión con el sector como en la información difundida en las últimas semanas, se ha recomendado conservar cualquier documento que permita acreditar las consecuencias de las borrascas sobre la actividad agraria o ganadera.

Desde el departamento que dirige el Gobierno central se ha trasladado además un mensaje de tranquilidad a las organizaciones agrarias y a las cooperativas sobre el funcionamiento del procedimiento. Según ha explicado el ministerio, el formulario se ha diseñado para que sea un trámite "sencillo y rápido", que pueda resolverse en pocos minutos.

Cómo puede hacerse la validación

La aceptación podrá formalizarse directamente por cada beneficiario en la sede electrónica del FEGA, pero también a través de sus representantes habituales. En la práctica, el Gobierno quiere apoyarse en la red de tramitación que ya opera en la gestión de la Política Agraria Común (PAC), de forma que organizaciones agrarias, cooperativas, asesorías y otras entidades colaboradoras puedan completar el proceso en nombre de los titulares de las explotaciones.

Ese punto no es menor, porque el volumen de beneficiarios es muy elevado y el objetivo del ministerio pasa por evitar cuellos de botella administrativos que retrasen el pago. La filosofía general de esta línea de ayudas sigue siendo la de la tramitación de oficio, es decir, con identificación previa de potenciales perceptores por parte de la Administración, pero la aceptación expresa se ha incorporado como garantía adicional en una operación de gran alcance económico y territorial.

La publicación de la primera relación permite, además, que los beneficiarios conozcan con antelación la cuantía estimada que les corresponde, un aspecto que el ministerio presenta como una forma de dotar de mayor agilidad y previsibilidad al procedimiento.

Más de 140.000 beneficiarios en una primera relación

La primera lista publicada por el Ministerio de Agricultura, a través del FEGA, incluye a 140.559 agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía que podrían acceder a estas subvenciones extraordinarias por pérdida de renta. El listado fue difundido el pasado 30 de marzo y recoge las cuantías individuales potenciales en función de la información obrante en poder de la Administración.

El ministerio ya ha adelantado que habrá un segundo listado más adelante. Eso significa que aquellos titulares de explotaciones que no figuren todavía en esta primera resolución no quedan excluidos automáticamente, sino que deberán esperar a la siguiente publicación para comprobar si son incorporados al procedimiento.

La línea está dirigida a compensar el impacto económico de la cadena de borrascas registrada entre enero y febrero, un episodio que provocó inundaciones, daños sobre cultivos, afecciones en explotaciones ganaderas, problemas en infraestructuras agrarias y un deterioro generalizado de la actividad en buena parte del territorio andaluz y extremeño.

Un plan global de 2.874 millones

Las ayudas que desde este martes pueden validarse se integran en el gran paquete extraordinario aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, cuando el Gobierno dio luz verde a un plan dotado con 2.874,1 millones de euros para el sector agrario, pesquero y acuícola afectado por los temporales en Andalucía y Extremadura.

Fotogalería | Un helicóptero al rescate de las ovejas atrapadas en Arroyo de San Serván / Juntaex

Dentro de esa cifra global, 2.174 millones de euros se corresponden con ayudas directas. En concreto, la línea principal destinada a compensar la pérdida de renta de agricultores, ganaderos y acuicultores moviliza 2.121 millones de euros. El decreto fija para estas subvenciones un suelo de 5.000 euros y un techo de 25.000 euros, y establece que la ayuda equivaldrá al 30 % de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal, dentro de los límites previstos.

Junto a ese bloque principal, el plan incluye también ayudas para armadores y acuicultores afectados, una línea específica de financiación, medidas fiscales y laborales y una importante dotación para reparar infraestructuras dañadas por el temporal.

Las ayudas no llegan solas

La validación que comienza hoy se suma a otras actuaciones ya activadas en las últimas semanas. Una de ellas se materializó el pasado 27 de marzo, cuando el Ministerio de Agricultura abonó 23,9 millones de euros a 17.314 titulares de explotaciones de Andalucía y Extremadura en concepto de incremento extraordinario de la subvención al seguro agrario.

La medida benefició a propietarios con 20.963 pólizas en vigor en el momento de los siniestros y permitió elevar la subvención de la prima hasta el 70 % del coste del seguro, el máximo autorizado por la normativa comunitaria. Ese pago se realizó a través de Agroseguro y, según destacó entonces el ministerio, se efectuó sin necesidad de solicitud previa por parte de los afectados.

En la práctica, el Gobierno ha querido combinar distintos instrumentos: ayudas directas por pérdida de renta, apoyo adicional a quienes ya estaban asegurados, financiación bonificada y un programa específico de reparación de caminos y regadíos. Con ello busca ofrecer una respuesta más amplia que la mera compensación puntual.

Otros 600 millones para caminos y regadíos

Una de las partidas más destacadas del plan aprobado en febrero es la reservada para la restauración de infraestructuras agrarias. El Ejecutivo ha comprometido 600 millones de euros para reparar caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego dañadas por las borrascas en Andalucía y Extremadura.

El procedimiento para comunicar esos daños se abrió el pasado 27 de febrero, coincidiendo con la publicación en el BOE de la orden ministerial que regula esta línea. El plazo para remitir incidencias permanecerá abierto hasta el 15 de abril.

En el caso de los caminos agrarios, la gestión prevé una coordinación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales. Las propuestas de actuación serán elaboradas y remitidas al ministerio por las subdelegaciones del Gobierno, con apoyo de comités técnicos en los que participarán las administraciones implicadas y las empresas públicas Tragsa y Seiasa.

Cuando se trate de daños en regadíos, la comunicación deberá realizarse a través de la sede electrónica por parte de la presidencia de la comunidad de regantes correspondiente. Las obras previstas abarcan desde la recuperación del trazado de caminos hasta la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales o sistemas de almacenamiento de agua.

Créditos y avales pendientes

A todo ello se añade una línea de financiación especial dotada con 100 millones de euros para facilitar liquidez a agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura. Esta vía, articulada a través del mecanismo ICO-MAPA-SAECA, cubrirá el 15 % del principal de los préstamos y el 100 % del coste de los avales. El ministerio ha señalado que el plazo para solicitar esta financiación se abrirá en los próximos días.

También se han incorporado medidas de alivio fiscal y laboral para amortiguar el golpe de los temporales sobre la actividad en el campo. Entre ellas figuran la exención del IBI rústico, la reducción de módulos del IRPF agrario y la rebaja del número de jornadas exigidas, de 35 a 5, para acceder al subsidio y a la renta agraria. Además, los episodios climáticos se consideran causa de fuerza mayor ante determinados incumplimientos totales o parciales de obligaciones, por ejemplo en el marco de la PAC.

Un calendario ya en marcha

Con el plazo ya abierto desde este martes, el calendario inmediato de estas ayudas queda marcado de momento por dos fechas. La primera es el 15 de abril, cuando concluirá el periodo para comunicar daños en caminos agrarios y regadíos. La segunda es el 27 de abril, jornada en la que finalizará el plazo para que los beneficiarios incluidos en la primera relación del FEGA validen expresamente su subvención por pérdida de renta.