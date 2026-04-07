Cáceres, Badajoz y Mérida se sumarán a las ayudas directas del Estado a los ayuntamientos por las borrascas del invierno

Las tres grandes ciudades extremeñas, Cáceres, Badajoz y Mérida, se incorporarán a las ayudas estatales habilitadas para reparar los daños causados por las borrascas de este invierno. Así lo ha avanzado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha señalado que esa inclusión formará parte de una rectificación que llegará en "muy pocos días", dentro del despliegue de medidas aprobado por el Ejecutivo para paliar los efectos de los temporales en la comunidad.

El anuncio amplía el foco de un paquete directo a los ayuntamientos que ya había abierto el acceso a subvenciones para 160 municipios extremeños, pero que seguía dejando fuera a algunas localidades relevantes. La incorporación de Cáceres, Badajoz y Mérida supone, en la práctica, extender la cobertura a tres de los principales núcleos urbanos de la región tras semanas de evaluación de daños y de revisión de los criterios aplicados.

La previsión de nuevos cambios no es del todo nueva. Hace apenas unos días ya se había apuntado que Miajadas, Campo Lugar y Pizarro podrían acabar entrando también en el sistema estatal de ayudas por los daños ocasionados por las borrascas, en un movimiento apoyado, según trasladó entonces Quintana, en informes objetivos sobre afecciones en cultivos.

Reuniones con ayuntamientos esta semana

El delegado del Gobierno ha explicado además que la Delegación ha convocado a los ayuntamientos extremeños a dos reuniones informativas que se celebrarán esta misma semana, el jueves en Badajoz y el viernes en Cáceres. El objetivo pasa por detallar a los consistorios qué documentación tendrán que aportar para acceder a unas ayudas que, en una parte importante de los casos, podrán cubrir el 100 % del coste de las actuaciones.

Javier Cintas

Ese anticipo completo constituye uno de los elementos más relevantes del paquete estatal, especialmente para municipios con escasa capacidad financiera para afrontar en solitario reparaciones urgentes en infraestructuras, equipamientos, instalaciones o servicios públicos dañados por los temporales.

La línea fue activada formalmente esta semana por la Secretaría de Estado de Política Territorial, que aprobó la resolución para regular estas subvenciones dirigidas a ayuntamientos y diputaciones de Andalucía y Extremadura. Las solicitudes permanecerán abiertas hasta el 28 de abril y deberán presentarse por vía electrónica a través del Registro Electrónico General, dirigidas a la subdelegación del Gobierno correspondiente.

Una bolsa estatal de 2.000 millones

Las ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026 y cuentan con una bolsa inicial de 2.000 millones de euros, ampliable en función de las solicitudes válidamente presentadas y de la disponibilidad presupuestaria. El esquema permitirá financiar obras de reparación de infraestructuras y servicios dañados, así como actuaciones de mejora, ampliación o nuevas instalaciones orientadas a prevenir futuras inundaciones.

La resolución prevé subvenciones de hasta el 100 % del coste de los proyectos subvencionables, aunque la concesión definitiva quedará condicionada a la correcta justificación de los gastos y al cumplimiento del objeto de la ayuda. Para muchos municipios extremeños, se trata de una oportunidad clave para afrontar obras que exceden con mucho su capacidad ordinaria de gasto.

Hasta ahora, el mapa inicial incluía 63 municipios de la provincia de Badajoz y 97 de la provincia de Cáceres, de acuerdo con la propuesta elevada por la Comisión de Evaluación de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía y Extremadura. Esa selección se apoyaba en criterios como la situación financiera de los ayuntamientos o la existencia de desalojos.

Quintana defiende que "está todo en marcha"

En su comparecencia de este martes, Quintana ha insistido en que el despliegue de ayudas comprometido por el Gobierno está avanzando y ha defendido que "está todo absolutamente en marcha" en los distintos ministerios implicados. Ha citado expresamente a Interior, Hacienda, Política Territorial y Agricultura, dentro de una respuesta que combina ayudas a entidades locales, subvenciones al campo, beneficios fiscales y otras compensaciones para afectados.

Santi García

El delegado ha sostenido además que, "hasta ahora", el compromiso del Ejecutivo central "se está cumpliendo totalmente" ante los daños causados por las sucesivas borrascas registradas en Extremadura desde comienzos de año.

Campo, autónomos y daños personales

El paquete no se limita a las obras municipales. En paralelo, el Ministerio del Interior ha abierto la vía para ayudas por daños personales, en viviendas, enseres o negocios, así como por desalojos. También la Agencia Tributaria ha activado subvenciones específicas para autónomos y empresas de sectores como el comercio, la restauración o el hospedaje, con importes de entre 10.000 y 150.000 euros según el volumen de operaciones. En el caso de las personas físicas, la cuantía asciende a 5.000 euros.

A ello se suma el frente agrario. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del FEGA, ha publicado ya una primera gran relación de potenciales beneficiarios de ayudas directas extraordinarias para explotaciones de Andalucía y Extremadura afectadas por las borrascas. El listado inicial ha incluido 140.559 titulares, con importes de entre 5.000 y 25.000 euros, y el plazo para aceptar expresamente estas ayudas se ha abierto entre el 7 y el 27 de abril.

Nuevas rectificaciones en marcha

La incorporación ahora anunciada de Cáceres, Badajoz y Mérida confirma que el mapa de ayudas sigue abierto y que el Gobierno prevé corregir o ampliar la resolución inicial a medida que se completan las evaluaciones. También está pendiente una nueva resolución para delimitar las zonas concretas afectadas en municipios de más de 5.000 habitantes que registraron desalojos, pero no fueron incluidos en su totalidad en el primer listado.

En ese contexto, la rectificación anunciada para las tres principales ciudades extremeñas adquiere especial relevancia política y administrativa. No solo corrige una ausencia llamativa en el reparto inicial, sino que refuerza la idea de que el sistema de ayudas sigue en construcción y puede incorporar nuevas localidades en función de los informes técnicos y de los daños acreditados.

## Tres capitales, dentro del mapa de ayudas

Con este paso, el Gobierno ampliará el alcance urbano de unas medidas que hasta ahora se habían percibido sobre todo desde la óptica de los municipios medianos y pequeños y del medio rural. La entrada de Cáceres, Badajoz y Mérida devuelve al primer plano el impacto que también han tenido los temporales en grandes ciudades, tanto en infraestructuras como en espacios públicos, barrios inundables, caminos, servicios y explotaciones del entorno.

La cronología inmediata queda así marcada por dos citas: las reuniones con los ayuntamientos esta semana y la publicación, en los próximos días, de una rectificación con nuevas inclusiones. Entre ellas, las tres grandes ciudades de Extremadura, que pasarán a formar parte de un dispositivo estatal con el que el Gobierno quiere responder al rastro que dejaron las borrascas del invierno en la región.