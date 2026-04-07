Cambio brusco de tiempo en Extremadura tras la primavera de Semana Santa: alerta por fuertes vientos y más lluvias este miércoles

La alerta amarilla activada este martes en Extremadura por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento ha llevado al cierre preventivo de parques y zonas ajardinadas en varias de las principales ciudades de la comunidad, entre ellas Cáceres, Plasencia y Badajoz.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para esta jornada avisos por lluvias en Vegas del Guadiana, norte de la provincia de Cáceres, Tajo y Alagón y Meseta cacereña, entre las 10.00 y las 22.00 horas, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el norte cacereño, además, el aviso por lluvias se extiende desde las 8.00 hasta las 23.59 horas, donde se prevé una acumulación de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

A ello se suma la alerta por vientos en toda Extremadura entre las 10.00 y las 18.00 horas, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, así como el aviso por tormentas entre las 10.00 y las 22.00 horas. Estas tormentas, según Aemet, podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes e incluso no se descarta granizo.

Ante esta situación, el 112 recomienda extremar la precaución y recuerda que, en caso de emergencia, debe llamarse al teléfono 112.

Previsión para este miércoles

De cara a este miércoles, la previsión de la Aemet apunta a que el tiempo seguirá inestable en Extremadura. Se esperan cielos nubosos, aunque tenderán a abrirse claros por la tarde hacia el suroeste. Habrá lluvias y chubascos, más frecuentes e intensos en la mitad oriental, donde además podrán ir acompañados de tormenta.

En el norte montañoso no se descarta que las precipitaciones sean localmente persistentes durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un descenso moderado o notable.

Parques cerrados

En Cáceres, el ayuntamiento mantendrá cerrados este martes los parques con cierre perimetral, los huertos de ocio y el cementerio. La medida preventiva comenzó a las 10.00 horas y se prolongará, si las condiciones lo permiten, hasta las 22.00 horas. Además, el consistorio ha recomendado a la población evitar transitar por zonas de arbolado mientras permanezca activo el aviso meteorológico.

En Plasencia, el Ayuntamiento ha decidido cerrar de forma preventiva el parque de Los Pinos, además del resto de parques y los paseos del río, ante la alerta amarilla decretada para toda la comunidad. En un primer momento se anunció solo el cierre de Los Pinos, pero horas después la medida se amplió al resto de espacios con abundante arbolado para evitar riesgos a la población. Cabe recordar que el parque de Los Pinos reabrió el pasado 13 de marzo tras permanecer clausurado varias semanas, al haber sido una de las zonas más afectadas por el tornado del 30 de enero y las borrascas posteriores.

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El parque de Castelar de Badajoz, cerrado. / S. GARCIA

También en Badajoz permanecen cerrados los parques y jardines de la ciudad debido al aviso amarillo de la Aemet por fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. El ayuntamiento comunicó el cierre de estos espacios durante la noche del lunes y ha precisado que se mantendrá mientras siga activa la alerta.