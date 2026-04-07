El XVI Open de Esquileo de Extremadura reúne a esquiladores de todo el país este fin de semana

La localidad pacense de Castuera acogerá este viernes y sábado, 10 y 11 de abril, una nueva edición del Open de Esquileo de Extremadura, ya asentado entre las principales convocatorias del calendario nacional del sector. De forma paralela, el recinto ferial también será sede del Campeonato de España de Merinas, que alcanza este año su vigesimoquinta edición.

La organización corre a cargo de la Mancomunidad de Municipios de La Serena, la Escuela de Pastores de Extremadura y la Institución Ferial Salón Ovino de La Serena, consorcio público integrado por la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Castuera.

Según ha señalado la Diputación de Badajoz, durante estas dos jornadas el recinto se convertirá en el "epicentro" de una competición que une tradición, destreza y espectáculo en torno a un oficio estrechamente ligado al campo extremeño.

Formación previa y método australiano

Como antesala del campeonato, entre el 6 y el 8 de abril se desarrollarán cursos de esquileo en niveles de iniciación y perfeccionamiento. La formación estará centrada en el método australiano, un sistema que, según la institución provincial, destaca por su rapidez, su eficiencia y su atención al bienestar animal.

Tres categorías y nombres consolidados

La competición se desarrollará en tres categorías: Open, Intermedia y Debutantes. El formato permitirá ver tanto a esquiladores experimentados como a nuevas promesas que empiezan a abrirse camino en este ámbito.

Por el Open extremeño han pasado en sus distintas ediciones nombres reconocidos como Cristóbal Burguete, Mikel Echevarria, Gavin Mutch o Manuel Calvo, lo que ha contribuido a consolidar la prueba como una referencia dentro del circuito nacional.

Lana, trashumancia y actividades para todos los públicos

Más allá de la competición, el programa incluye una oferta paralela de carácter divulgativo y familiar. Entre las propuestas figura el VIII Salón de la Lana, con talleres, exposiciones y venta de productos, además de iniciativas como La Serena Tejida, degustaciones gastronómicas con carne de cordero y talleres infantiles centrados en la lana, la trashumancia y los perros pastores.

Uno de los momentos más llamativos llegará el viernes 10 de abril con la actividad "Trashumancia y Lana", en la que las calles de Castuera se convertirán en una vía pecuaria por la que un rebaño avanzará hasta el recinto ferial.

La propuesta permitirá a escolares acompañar al ganado y acercarse de forma directa, según explica la Diputación, a una práctica ligada a la biodiversidad, al aprovechamiento sostenible del territorio y a la cultura pastoril que durante siglos ha modelado buena parte del paisaje extremeño.

Proyección exterior para un sector clave

El encuentro contará también con representación internacional. Está prevista la participación de Arthur G. Rundle, vinculado al Consejo Mundial de Campeonatos de Esquileo, un dato que refuerza la proyección exterior de una cita nacida en torno al oficio y convertida con el tiempo en escaparate del mundo rural.

La Diputación de Badajoz ha subrayado que el Open de Esquileo no debe entenderse solo como una competición, sino como una celebración de la cultura rural, la tradición ganadera y la innovación aplicada a un sector estratégico para Extremadura.