Cicytex activa alertas por WhatsApp ante el riesgo de seca en encinas y alcornoques de Extremadura

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) ha activado una alerta fitosanitaria ante la previsión de condiciones favorables para la propagación de Fitóftora, el patógeno del suelo vinculado a la seca que compromete la supervivencia de encinas y alcornoques. El aviso llega por WhatsApp y se informa también a través de una web para que gestores y propietarios forestales puedan anticiparse al riesgo.

La herramienta que sostiene ese aviso se llama SILVA-F. Se trata de un sistema de seguimiento y predicción del riesgo de propagación de la enfermedad que combina tecnología de pronóstico climático y modelos epidemiológicos para estimar cuándo pueden producirse las condiciones más favorables para la generación masiva de zoosporas, los propágulos infecciosos del patógeno.

Cómo funciona el sistema

El mecanismo consulta pronósticos semanales de temperatura y humedad del suelo procedentes del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, ECMWF, y los procesa en servidores de Cicytex mediante un programa propio que traduce esas variables en un índice de riesgo de 0 a 1. Después, la información se publica en la web de Fitóftora y, cuando se prevé peligro de propagación, se comunica también al teléfono móvil de las personas interesadas.

La página de estado de alerta consultada este lunes muestra para Extremadura un escenario moderado-alto para la próxima semana. Según esa previsión, las lluvias incrementarán la humedad del suelo y, con temperaturas ya suficientes para la producción de zoosporas, aumentará el riesgo de infección, por lo que se recomienda extremar las precauciones y restringir el acceso a focos infecciosos durante esos días.

Qué se recomienda durante la alerta

La clave, en estos episodios, es evitar que el suelo actúe como vehículo de contagio. Cicytex insiste en reducir al mínimo el movimiento de partículas de tierra entre parcelas con síntomas y zonas sanas, limitar temporalmente la entrada de ganado en fincas con árboles afectados y rebajar el tránsito de personas, vehículos y maquinaria pesada fuera de los caminos. La lógica es sencilla: las zoosporas pueden desplazarse en la lámina de agua del suelo o adheridas a materiales y vectores de dispersión.

La plataforma permite además seguir mapas diarios de riesgo, gráficos por zonas y una previsión a más de una semana. La ficha técnica del sistema señala que actualmente se realiza seguimiento en 15 zonas estratégicas de Extremadura pobladas con encinas y alcornoques, con una lectura regional y otra más detallada por áreas de control.

Una amenaza de largo recorrido para la dehesa

El interés de este aviso no está solo en la inmediatez. Cicytex ya presentó en 2025 este sistema como una herramienta pionera para anticipar la propagación de la seca, entonces apoyada en una red de seis estaciones piloto en dehesas colaboradoras. La evolución hasta el esquema actual refuerza una idea de fondo: la lucha contra la enfermedad pasa cada vez más por anticiparse al momento de máximo riesgo, no solo por actuar cuando el daño ya es visible en el arbolado.

No es un asunto menor para Extremadura. La propia documentación de Cicytex subraya que Phytophthora cinnamomi reduce la capacidad productiva y la persistencia de encinares y alcornocales, pilares ecológicos y económicos de la dehesa. Por eso, el nuevo aviso no se queda en una novedad tecnológica: intenta convertirse en una herramienta práctica para proteger uno de los paisajes más valiosos de la región.